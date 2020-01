Juan Luis Ciano è tornato sui social per fare gli auguri di un buon 2020 a tutti i suoi sostenitori. Dopo essere stato escluso dal trono over di Uomini e donne, l'ex cavaliere dalle origini venezuelane è tornato a farsi vivo sul suo profilo Instagram per salutare i follower: nessun riferimento è stato fatto a Gemma Galgani né al dating show. Grazie alle anticipazioni dell'ultima registrazioni avvenuta lo scorso 27 dicembre, i fan del programma condotto da Maria De Filippi, sanno che la dama torinese ha posto fine alla conoscenza con Juan, ma ancora nulla si sa di quanto accaduto successivamente.

Ciano, per il momento, si gode le festività.

Juan torna attivo sui social

L'ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne ha visto uscire di scena Juan: Gemma ha chiuso le porte al cavaliere, avendo molti dubbi sul reale interesse dell'uomo, e allo stesso tempo nessuna delle partecipanti al programma ha ritenuto Ciano un papabile corteggiatore. Così la conduttrice ha invitato Juan a lasciare definitivamente gli studi, non senza dispiacere della Galgani che ancora una volta ha visto infrangersi i suoi desideri di trovare l'uomo dei suoi sogni.

Juan Luis ha ritenuto opportuno tornare ad esporsi sui social. Infatti, attraverso il suo profilo Instagram l'uomo ha voluto fare i suoi auguri per un buon 2020 a tutti coloro che lo seguono e che inevitabilmente dopo la sua partecipazione al programma di Canale 5 sono cresciuti di numero in maniera esponenziale. L'ormai ex cavaliere ha postato alcune riprese dei fuochi artificiali con tanto di canzone dei Queen in sottofondo.

Ciano tornerà a Uomini e Donne per riconquistare Gemma?

Mentre si attendono le nuove registrazioni del programma nonché la messa in onda delle nuove puntate che prenderanno il via dal prossimo 7 gennaio, cresce la curiosità dei telespettatori che si domandano se Juan abbia cercato di nuovo Gemma dopo la sua esclusione dal programma o se abbia deciso di mettere un punto definitivo a questa conoscenza.

Infatti, contrariamente alle precedenti relazioni che la Galgani ha intrecciato all'interno del programma, è stata proprio lei a scegliere per la fine della storia.

Tante sono state le segnalazioni a carico di Juan, tra cui quelle fatte da Armando Incarnato che ha messo in evidenza alcune chat di Ciano con sua sorella e con una signora di Firenze esterna al parterre femminile. Il nuovo anno riserverà a Gemma la conoscenza di un nuovo corteggiatore o Juan tornerà a bussare al suo cuore? Ben presto i fan del dating show avranno tutte le risposte che meritano, anche se pare evidente che Juan sia ben lontano dall'allontanarsi dalle scene televisive.