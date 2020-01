Continua l'appuntamento con la fortunata e longeva soap opera di origine partenopea 'Un posto al sole'. Le anticipazioni dei prossimi episodi, in onda da lunedì 6 a venerdì 10 gennaio 2020, ci raccontano che ci saranno molteplici ed inaspettati colpi di scena che sconvolgeranno significativamente le vite dei protagonisti. Infatti, Franco Boschi continuerà ad avere accese discussioni con la Gagliardi, l'insegnante di Bianca. Inoltre, Carla e la Parisi tenteranno di instaurare un forte legame familiare.

Infine, i coniugi Sartori saranno, per l'ennesima volta, protagonisti di una particolare crisi di coppia.

Trame Upas: Serena pretende di sapere la verità

Gli Spoiler di UPAS (Un posto al sole), trasmessi fino al 10 gennaio sulla rete Rai, rivelano che il bizzarro e sospetto comportamento di Filippo, desterà molti dubbi in Serena. Perciò, la ragazza comincerà a fare una serie di indagini relative al rapporto esistente tra Viviana ed il suo amato. Intanto, Carla e Mia prenderanno la decisione di provare a consolidare il loro legame di parentela.

Però, anche Vittorio si mostrerà alquanto felice al pensiero che Alex possa riprendere a lavorare al Vulcano.

In seguito, si vedrà che Raffaele proverà a riconciliarsi con Renato ed Otello, ma sarà abbastanza complicato. Nel frattempo, la Cirillo deciderà di avere un confronto diretto con il marito, poiché egli sarà forzato a confessare tutta la verità riguardante la relazione extra-coniugale avuta in precedenza con Viviana.

Arianna e Silvia proporranno una ingente offerta lavorativa a Patrizio, il quale domanderà alle due, un salario maggiore per riprendere a lavorare come cuoco nel loro ristorantino. Infine, qualcuno tenterà di intervenire per calmare le acqua, ma Otello si mostrerà sempre più certo riguardo la sua scelta, tanto che non perdonerà Renato.

Franco furioso con la maestra Gagliardi

Le puntate in onda la prossima settimana su Rai 3, vedranno Filippo sempre più confuso riguardo la decisione presa dalla moglie Serena, mentre il contributo di Vittorio metterà a rischio il rientro di Patrizio al lavoro.

Invece, Marina Giordano, da poco tornata nel capoluogo campano, dedicherà tutto il suo tempo alla carriera. Infatti, l'imprenditrice dovrà far fronte ad una crisi economica relativa alle entrate dei cantieri. Infine, a Casa Poggi si vivrà un periodo difficile, poiché Franco si mostrerà molto preoccupato per lo stato di salute psicologico della figliola Bianca e così deciderà di confrontarsi con la maestra Gagliardi. Angela sarà molto contraria alla scelta fatta dal marito e lo convincerà a chiedere scusa alla collaboratrice scolastica.

Giulia sarà sempre più presa ed affascinata dall'amicizia intrapresa online con Marcello.