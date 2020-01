Ormai è guerra aperta tra Brooke, Quinn e Shauna. La Logan, dopo aver scoperto del bacio tra la Fuller e Ridge, è andata su tutte le furie e nella puntata trasmessa negli Stati Uniti ieri, giovedì 16 gennaio, è arrivata al punto di schiaffeggiare Shauna davanti agli occhi di Quinn. Nel mentre Flo e Wyatt si sono definitivamente riavvicinati: i due si sono baciati.

Beautiful, anticipazioni americane: Quinn difende Shauna da Brooke

Dopo aver scoperto del bacio tra Ridge e Shauna, Brooke si è recata a casa di Eric e in una furibonda discussione ha chiesto al Forrester di mandare Quinn e Shauna via da casa sua, visto che tutt'e due stanno cercando solamente di sabotare il suo matrimonio.

Eric, ovviamente, le ha dichiarato che non divorzierà da Quinn, ma le "sorprese" per la Logan non sono finite così.

Quinn dopo aver ascoltato di nascosto la conversazione tra Eric e Brooke, e aver visto suo marito allontanarsi, ha deciso di affrontare la Logan. Tra le due si è scatenata una furiosa lite, dove Brooke ha sostenuto che Shauna non dovrebbe vivere nella casa dei Forrester e che in più dovrebbe stare lontano da Ridge. Le due donne si sono lanciate accuse a vicenda: Brooke sostiene che Quinn si senta minacciata dalla storia che lei ha avuto con Eric, mentre la Fuller l'ha definita "moglie di scarto".

Il litigio è stato interrotto dall'ingresso di Shauna. Quest'ultima sentendo Brooke parlare male di lei, di conseguenza, ha iniziato a infierire contro la Logan, dicendole che Ridge l'ha baciata perché evidentemente "cercava qualcosa di meglio". Brooke non è riuscita a sopportare questa provocazione, per questo ha schiaffeggiato Shauna. Quinn ha cercato di difendere la sua amica, urtando Brooke e facendola cadere sul divano.

Tra le donne ormai è guerra aperta.

Katie chiede ai Logan di perdonare Flo

Alla Spencer Pubblications, nel mentre, Katie ha convocato Flo, Wyatt, Justin, Bill e Donna per porgere, agli ultimi quattro, una richiesta molto particolare: vuole che tutti perdonino Flo una volta per tutte, per la storia che l'ha vista coinvolta nella finta morte di Beth. Will sarebbe disposto a dare una seconda possibilità alla donna, visto che donando un rene a Katie ha salvato la vita della madre.

Flo si è leggermente rammaricata in merito a ciò che ha detto Will:i vorrebbe che la perdonassero non per ciò che ha fatto per Katie, ma perché si è realmente pentita per tutta la vicenda. Katie l'ha rassicurata, perché dentro di sé sa che la Logan è veramente contrita per quello che è successo. Anche Donna ha deciso di perdonare Flo, mentre Bill si è mostrato un po' titubante in merito, ma proverà a credere alle parole di Flo.

Wyatt si è dimostrato d'accordo con Katie, soffermandosi anche sulla straordinarietà di una donna come Flo. I due, successivamente, si sono visti da soli. Il ragazzo ha ammesso di aver cercato di voltare pagina e di andare avanti, ma alla fine è solo con lei che vuole costruire una famiglia. Anche lei ha ammesso di provare lo stesso, per questo hanno siglato il loro amore con un bacio.