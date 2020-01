Gli spoiler settimanali delle puntate di Beautiful in onda negli Stati Uniti dal 13 al 17 gennaio rivelano grosse novità riguardanti soprattutto Brooke Logan. Quest'ultima scoprirà dei baci che ci sono stati tra Ridge e Shauna e tale scoperta scatenerà una furibonda lite con Quinn. Nel mentre, Flo sarà più decisa che mai a riconquistare il suo ex fidanzato Wyatt.

Beautiful, anticipazioni americane: Steffy pentita di essersi fatta manipolare da Thomas

Negli episodi di Beautiful che andranno in onda negli Stati Uniti dal 10 al 17 gennaio, Hope sarà più distrutta che mai a causa del bacio che Liam si è scambiato con Steffy.

Per questo, la donna cercherà conforto in Brooke. La giovane Logan comunicherà alla mamma che ha rifiutato la proposta di matrimonio di Liam (che le chiedeva, per convolare a nozze, di rinunciare a Thomas e all'affido congiunto del piccolo Douglas).

A proposito del bacio, Liam avrà un confronto con Steffy, durante il quale le dichiarerà che si prenderà cura di lei per il resto della sua vita, ma il suo vero amore è Hope e farà di tutto per riconquistarla. La ragazza non prenderà bene queste parole, ammettendo di non poterne più di sentire che lui è innamorato di Hope.

Steffy, però, allo stesso tempo, nutrirà dei forti sensi di colpa per il bacio che c'è stato con l'uomo. Si pentirà di essersi lasciata manipolare da Thomas per baciarlo proprio nel momento in cui Hope li avrebbe visti (infatti il fratello l'ha avvisata del suo arrivo con uno squillo sul cellulare).

Shauna incoraggia Flo a riconquistare Wyatt

Shauna, invece, incoraggerà Flo a lottare per riconquistare Wyatt. La madre, infatti, è convinta che l'uomo sia ancora innamorato di lei. Anche Flo, che prova ancora qualcosa per lui, crede che il suo sentimento sia ricambiato. Ad ogni modo, tornare insieme al suo ex fidanzato non sarà una cosa facile, visto che lui sta ancora con Sally. Ciò nonostante, Flo seguirà i consigli di sua madre, per questo cercherà di sedurre Wyatt recandosi al suo appartamento con indosso della lingerie, e dichiarandogli che lo ama ancora e che vuole tornare con lui.

Quale sarà la sua risposta?

Le cose non andranno bene tra Ridge e Brooke, infatti quest'ultima scoprirà dei baci che ci sono stati tra suo marito e Shauna. Se la prenderà con Ridge, ma ovviamente riverserà tutta la sua rabbia sulla Fulton. Inizialmente ci sarà un confronto con Quinn, che sfocerà in una furibonda lite, durante la quale le due si dichiareranno guerra. Per Brooke, i suoi problemi coniugali sono nati soprattutto per colpa di Shauna. Quinn difenderà la sua amica, ma si aspetterà che anche suo marito Eric stia dalla sua parte, andrà realmente così?

Per quanto riguarda i Logan, Katie li riunirà per porgli una richiesta inaspettata: il perdono per Flo, per il suo coinvolgimento nel piano riguardante "la morte" di Beth. Secondo la donna, la vita è troppo breve per avere dei rancori, soprattutto con le persone della stessa famiglia, per questo è convinta che anche Flo meriti una seconda chance.

Questo discorso sarà soprattutto la conseguenza dei problemi di salute subiti da Katie, per cui Flo (per salvarle la vita) le ha anche donato un rene.