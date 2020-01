Barbara Alberti, scrittrice, sceneggiatrice, drammaturga, giornalista, opinionista ed ormai personaggio televisivo e concorrente del Grande Fratello Vip, sta destando sconcerto fra il pubblico per alcune sue esternazioni. All'inizio sembrava dovesse portare una ventata di cultura ed educazione all'interno della casa, ma ora, i suoi modi, il suo linguaggio spesso troppo diretto, a volte un po' scurrile e i suoi commenti stanno facendo ricredere il pubblico che, alla luce degli ultimi episodi accaduti, chiede la sua immediata espulsione.

Le frasi contro Pasquale Laricchia

Le ultime sue frasi che hanno indignato il pubblico che segue in diretta la trasmissione da casa sono state rivolte contro un altro concorrente, Pasquale Laricchia, che aveva già partecipato alla terza edizione del Grande Fratello, nel 2003. Le frasi della donna hanno scatenato il web, che reclama a gran voce la sua espulsione. Barbara Alberti, che ieri si trovava in cucina insieme a Rita Rusic, ha detto che, secondo lei, Pasquale avrebbe ucciso tutti la sera precedente, in quanto esprime odio ed aggressività ed è troppo esibizionista.

La Alberti, inoltre, ha aggiunto che aveva anche una faccia da assassino. La Rusic, nel sentire queste frasi, è apparsa dubbiosa e ha commentato solo con un: "Dici?".

Le ulteriori frasi di Barbara Alberti

Non sono state solo queste le frasi che hanno suscitato indignazione da parte del web e del pubblico. Barbara Alberti, anche nei giorni precedenti, non è stata particolarmente gentile nemmeno nei confronti di Paola Caruso, affermando in diretta che non la toccherebbe nemmeno con una forchetta.

Questo commento infelice della scrittrice nei confronti della Caruso, era riferito al fatto che, a detta sua, la soubrette parli troppo in televisione di vicende private.

Non sono mancate nemmeno parole poco gentili contro Valeria Marini, che è stata definita dalla Alberti "quella grassona". Anche con Adriana Volpe aveva sbottato semplicemente perché la Volpe le aveva chiesto di smettere di lavare i piatti e di poter prendere il suo posto.

Con calma e pacatezza la Alberti aveva detto di no, per poi dopo sbottare e dire parolacce, aggiungendo di lasciarla in pace. Insomma, si era già capito che la donna potesse nascondere un brutto carattere dietro l'aspetto di signora calma e tranquilla.

Adesso dobbiamo solo aspettare la prossima puntata del Grande Fratello Vip, per vedere se il conduttore Alfonso Signorini darà seguito alle frasi di Barbara Alberti nel descrivere Pasquale Laricchia.

Va ricordato che Salvo Veneziano, a causa di commenti e frasi violente contro Elisa De Panicis, è stato squalificato dalla trasmissione.