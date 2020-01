In un post apparso su Instagram, pubblicato nella giornata di ieri, Justin Bieber ha reso noto di avere la malattia di Lyme. La popstar ha raccontato di avere attraversato un periodo molto difficile. Bieber ha poi voluto rassicurare i suoi milioni di fan spiegando che si è sottoposto alle cure necessarie.

Il post su Instagram

Il cantante, seguito sui Instagram da quasi 125 milioni di followers, ieri ha raccontato ai suoi fan che un paio di anni fa gli è stata diagnosticata la malattia di Lyme. Il cantante ha voluto illustrare i sintomi della patologia.

Oltre a soffrire di una mononucleosi cronica che gli ha causato problemi alla pelle, Bieber ha sviluppato anche altri sintomi. Le sue funzioni cognitive sono peggiorate, così come la sua salute in generale che ne ha risentito, al punto che il cantante ha lamentato un peggioramento del suo aspetto e di aver visto diminuire le sue energie.

La malattia di Lyme è una patologia infettiva. Dopo l’AIDS è quella che si diffonde più rapidamente. Questa patologia, conosciuta anche come Borreliosi, viene trasmessa all'uomo attraverso la puntura di una zecca, detta 'dei boschi'.

Se si cronicizza, può portare molti problemi e causare i sintomi che ha riscontrato e descritto accuratamente anche il cantante nel suo post sui social.

Justin nel suo post ha rivolto anche una frecciatina nei confronti degli haters. In particolare, si è lamentato di alcune persone che l’hanno giudicato per il suo aspetto, a loro dire poco salubre e apparentemente trasandato. Alcuni per via della sua brutta cera sono arrivati al punto di accusarlo di fare uso di sostanze stupefacenti. In alcuni scatti recenti, il cantante in effetti è apparso molto sciupato e con un aspetto un po' trascurato, che ha fatto allarmare i fan e che ha scatenato non solo preoccupazione tra i tanti follower, ma anche commenti negativi, carichi di odio, da parte di una minoranza.

I progetti per il futuro

La pop star canadese ha aggiunto che a breve usciranno dei documentari su Youtube, in cui racconterà questa esperienza e la malattia contro la quale ha dovuto combattere in questi ultimi anni.

I fan avranno così modo di capire meglio cosa ha passato in questo periodo e tutto quello che ha dovuto affrontare. Riguardo alla sua carriera, che procede a gonfie vele, Justin Bieber ha annunciato le date del tour, che lo vedranno impegnato da maggio a settembre di quest'anno, per il momento nel Nord America. Nessuna notizia, invece, riguardo ad un eventuale live in Italia ed in Europa. L'ultimo concerto della pop star canadese nel nostro paese si è svolto a Monza, in provincia di Milano, il 18 giugno del 2017.

Il cantante è sposato dal 13 settembre 2018 con Hailey Baldwin, nipote del famoso attore di Hollywood Alec Baldwin. La moglie non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione in merito alle parole del marito ed alla sua malattia.