L'indiscrezione che circolava in rete nei giorni scorsi ha appena trovato conferma: Daniele Dal Moro è il nuovo tronista di Uomini e donne. Mentre a Cinecittà è in corso la registrazione della puntata nella quale Giulio Raselli farà la sua scelta, su Witty Tv è stato pubblicato il video con il quale l'ex concorrente del Grande Fratello si è presentato al pubblico e alle sue corteggiatrici.

La new entry del Trono Classico è Daniele

Oggi, giovedì 9 gennaio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, quella nella quale Giulio Raselli ha comunicato la sua scelta definitiva tra Giovanna Abate e Giulia D'Urso.

Nell'attesa che vengano rese pubbliche le anticipazioni sulla decisione del tronista alessandrino, in rete è stata svelata l'identità di colui che prenderà il suo posto a partire da ora.

Sul portale Witty Tv, infatti, alcuni minuti fa è stato caricato il filmato con il quale la new entry del Trono Classico si è presentata a tutti in studio: lui è Daniele Dal Moro, noto per aver partecipato all'ultima edizione Nip del Grande Fratello nella scorsa primavera.

Nel video che sta impazzando sul web, il veronese parla della sua famiglia (il padre parlamentare l'ha sempre spronato a raggiungere da solo i suoi obiettivi), dell'amore per lo sport, della sua donna ideale e dell'esperienza più che positiva nella Casa più spiata d'Italia.

Il flirt con Martina Nasoni dopo il GF

Che Daniele potesse essere il sostituto di Giulio Raselli sulla poltrona rossa di Uomini e Donne, lo si ipotizzava da qualche giorno. Il blog "Vicolo delle News", in particolare, aveva scovato un comunicato ufficiale con il quale una discoteca aveva annunciato l'annullamento di una serata alla quale avrebbe dovuto prendere parte il ragazzo il 13 gennaio, per impegni contrattuali televisivi.

Dal Moro, dunque, ha messo da parte il suo lavoro da influencer e ospite nei locali, preferendo l'opportunità offertagli dal dating-show di Canale 5 di trovare l'anima gemella davanti alle telecamere.

Prima di debuttare nel programma di Maria De Filippi, qualche mese fa il veronese si è fatto notare nella Casa del Grande Fratello. L'esperienza nel reality Mediaset è stata importante per il neo tronista: oltre che ad arrivare in finale, è tra le mura di Cinecittà che Daniele ha conosciuto Martina Nasoni.

Tra il ragazzo e la vincitrice del GF 16, infatti, c'è stato un flirt piuttosto tormentato (i due si sono presi e lasciati più volte fino all'inizio dell'estate), cominciato soltanto dopo che la trasmissione si è conclusa.

Tra i due, però, le cose non hanno funzionato ed oggi Dal Moro è pronto a rimettersi in gioco nel Trono Classico di Uomini e Donne.