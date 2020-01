La proposta di matrimonio di Liam a Hope ha tenuto banco nella puntata di Beautiful andata in onda negli Stati Uniti ieri, mercoledì 8 gennaio. Hope ha supplicato Liam di non metterla davanti alla scelta di dover rinunciare, per le eventuali nozze, a Thomas e, soprattutto, al piccolo Douglas. Intanto quest'ultimo ha confidato al padre il suo desiderio: poter vivere con la mamma. Ridge, invece, è convinto che Hope non sia il futuro di Liam: al suo posto dovrebbe esserci Steffy.

Beautiful, spoiler Usa: Ridge incita Steffy a conquistare Liam

La speranza che Thomas possa superare la faccenda riguardante Hope è sempre nei pensieri di Steffy. Confrontandosi con Ridge, infatti, gli ha raccontato che si augura che suo fratello possa dimenticare, finalmente, la giovane Logan con Zoe. Anche Ridge vorrebbe la felicità sia di Thomas, che di Steffy. Per questo motivo ha ricordato alla figlia quanto fosse felice quando stava con Liam e vorrebbe, veramente, rivederla così. Il Forrester è convinto che il vero destino di Liam sia Steffy, non Hope.

A proposito di ciò, Ridge ha incitato Steffy a lottare per riconquistare Liam, se questo la rende veramente felice.

Tra Liam e Hope, invece, le faccenda è piuttosto complicata. In baita lui le ha chiesto di sposarla, a patto che elimini Thomas completamente dalla sua vita. La ragazza è rimasta stupita da tale ultimatum, trovando la richiesta immotivata. Liam le ha spiegato che il giovane Forrester è totalmente ossessionato da lei, per questo motivo, soprattutto per il bene della loro relazione, dovrebbe rompere qualsiasi tipo di rapporto instaurato con lui.

Hope indecisa sull'ultimatum imposto da Liam

Il quadretto "romantico" tra la coppia è stato interrotto dall'ingresso di Douglas e Thomas. Soprattutto quest'ultimo si è resto conto di aver interrotto un momento importante, anche se la cosa pare non essergli dispiaciuta affatto.

In un attimo in cui Hope si è allontanata con Douglas per andare da Beth, Liam e Thomas sono rimasti da soli. Tra i due è salita la tensione e il giovane Forrester ha scoperto dell'ultimatum che Liam avrebbe imposto a Hope. Thomas, successivamente, si è rivolto a quest'ultima, dicendole che non può tagliare i rapporti con lui e Douglas per convolare a nozze.

Hope si è trovata di fronte a un bivio, incapace di sapere cosa fare, per questo ha pregato Liam di non metterla davanti a una scelta del genere, ma per l'uomo non ci sono alternative: Thomas deve uscire dalle loro vite, anche perché è capace di non porsi dei limiti, approfittando della situazione che vede coinvolto il piccolo Douglas.

Il bambino, una volta lasciata la baita e rientrato nella dimora dei Forrester insieme al padre, dove si è posto alcune domande in merito a ciò che sta accadendo nella sua famiglia.

Lui desidererebbe veramente poter tornare a vivere con la propria mamma e spera che ciò possa accadere in futuro. Il padre ha rassicurato il bambino, dicendogli che sta facendo di tutto per realizzare il suo sogno. Lo stesso Thomas si augura che Hope non faccia la scelta sbagliata, che possa portare il suo piano al fallimento.