Chiara Ferragni e Fedez continuano a far parlare di se durante le vacanze di Capodanno a Dubai. Dopo lo spiacevole episodio delle password dei loro account social, pubblicate per errore, la coppia ha infatti avvertito un malore per via di una cena risultata indigesta.

La cena della sera precedente

Due giorni fa la coppia si trovava in un famoso ristorante di Dubai, per una cena a base di carne. Il ristorante Nurs-Et Steakhouse, di proprietà dell'ormai famosissimo Nusret Gökçe, aka Salt Bae, è un'istituzione.

Il ristoratore è seguito da quasi venticinque milioni di followers su Instagram, celebri sono i suoi video dove taglia la carne al tavolo e lancia sopra il sale.

Qui il video postato dalla Ferragni sul suo profilo:

Sembra procedere tutto bene durante la cena, nella quale sono presenti, oltre alla coppia, anche le sorelle di Chiara. Fra risate e battute va tutto bene dunque, ma qualcosa durante la notte va storto.

Fedez con una flebo

Il giorno successivo Chiara ha postato dei video in cui racconta cosa è successo.

Federico è sul divano con una flebo e la didascalia sotto è parlante:

"We're both sick", che tradotto significa: "Siamo entrambi malati". La Ferragni spiega che probabilmente si tratta di un'indigestione e che il marito si è lamentato tutta la notte. Adesso però i due stanno meglio, come confermano anche le immagini postate.

Il commento di Daniela Martani e i precedenti

Non sono mancati i commenti di Daniela Martani sulla vicenda. La ex gieffina si è scagliata spesso contro la coppia, soprattutto contro la condotta non rispettosa, a sua detta, relativamente al mancato rispetto per gli animali. In particolar modo, l'ex hostess Alitalia, vegana da anni e sempre in prima fila nella lotta contro i soprusi nei confronti degli animali, ha accusato Chiara di indossare pellicce vere. La Ferragni in effetti ha spesso postato sul suo profilo Instagram scatti con pellicce non ecologiche.

Negli ultimi giorni la Martani ha accusato la coppia, in vacanza a Dubai, di essere saliti su un cammello in due e questa pratica, spesso diffusa, crea non pochi danni all'animale. La donna ha espresso opinioni anche relativamente alla vicenda degli account fake, i quali, secondo lei, erano usati dalla coppia per insultare le persone che sui social esprimevano opinioni discordanti nei loro confronti. In seguito Chiara Ferragni ha ammesso sui social che in realtà quegli account erano della mamma di Fedez che difendeva a spada tratta il figlio contro gli attacchi mediatici.

Dopo aver visto le storie in cui appare il cantante con una flebo, la Martani non è rimasta in silenzio e ha commentato così la vicenda:

"I Ferragnez sono stati male dopo aver mangiato cadaveri sbattuti sul piatto come stracci.

Poverini. Mangiate, mangiate cadaveri". Nessuna replica è (ancora) arrivata dalla coppia.