La Pupa e il Secchione, programma cult di Italia 1, torna in una veste completamente rinnovata a partire da martedì, 7 gennaio, in prima serata. Paolo Ruffini, affiancato dall'eccentrica ex pupa Francesca Cipriani, sarà dunque alla guida de La Pupa e il Secchione e viceversa, il tutto con l'intenzione di proporre un nuovo format che metta a confronto due mondi diversi.

Pupe e secchioni vivranno in una villa sontuosa e metteranno in discussione look e cultura

A partire dal 7 gennaio, la prima serata di Italia 1 proporrà La Pupa e il Secchione e Viceversa, un esperimento sociale che metterà sotto lo stesso tetto i protagonisti provenienti dai due mondi opposti.

Ci saranno pupe e secchioni, ma, a differenza del passato, anche pupi e secchione che vivranno insieme in una villa più che sontuosa. La formula del programma cambierà radicalmente: il racconto in studio sarà sostituito infatti da un narrazione che mostrerà direttamente al telespettatore l'incontro-scontro delle diversità dei concorrenti. Tra gli ospiti della prima puntata ci saranno Alessandro Cecchi Paone e Valeria Marini.

A far parte del cast ci saranno sei pupe e sei secchioni. Le donne dal fisico prorompente e dagli interessi decisamente mondani, saranno affiancate dai ragazzi intellettuali e poco propensi alla vita sociale e al fitness.

Nelle sei coppie che si formeranno, gli uomini prepareranno le donne nello studio, mentre queste ultime miglioreranno il look dei propri partner. Una delle novità di quest'anno sarà la presenza dei "viceversa": due pupi e due secchione. I pupi saranno dei ragazzi prestanti ma con una scarsa solidità culturale, mentre le secchione saranno ragazze dal carattere forte e indipendente e pronte a mettersi in gioco.

La Pupa e il Secchione e viceversa: ospiti della prima puntata Alessandro Cecchi Paone e Valeria Marini

Tra i partecipanti, nei Pupi, ci sarà anche Mariano Catanzaro, ex tronista di Uomini e Donne che nel corso del programma di Maria De Filippi ha saputo conquistare il favore del pubblico grazie al suo carattere folkloristico e alla sua simpatia. Tra le secchione ci saranno Florencia Lourdes Genna, professoressa di matematica e Maria Assunta Scalzi, filologa.

Le pupe, invece, verranno svelate soltanto durante la prima puntata de La Pupa e il secchione e viceversa.

Come se la caveranno i concorrenti nella convivenza con persone così diverse? Il primo appuntamento è per martedì, 7 gennaio, alle 21:25 su Italia 1. Inoltre, la puntata sarà disponibile anche su Mediaset Play. Un'altra novità di quest'anno è il pre-show, condotto da Giulia Salemi e Tommaso Zorzi, che partirà alle 20:50 a cominciare dalla seconda puntata e che sarà trasmesso sui canali ufficiali Facebook e YouTube. L'hashtag ufficiale che permetterà a tutti i telespettatori di interagire in diretta con il programma è #lapupaeilsecchione.