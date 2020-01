Chiara Ferragni, con i suoi 18 milioni di followers, è una delle influencer più seguite a livello mondiale. Attualmente si trova insieme a tutta la famiglia a Dubai e condivide ogni istante della sua vita attraverso i social.

In questa vacanza sono presenti i genitori di Chiara e Fedez, le sorelle, i cognati della coppia e non può mancare al seguito il piccolo Leone che innocentemente ha combinato un guaio a sua insaputa e che Chiara, non accorgendosi, ha pubblicato su Instagram.

La storia Instagram che ha scatenato la rete

Abituati a postare ogni attimo di vita attraverso i social, Chiara ha condiviso un momento di gioco di suo figlio, Leone, che intento a usare un iPad sul tavolo, ha forse inavvertitamente aperto un file con scritte al suo interno account e password di tutti gli account Facebook, Twitter e Instagram. Qualche follower attento ha girato la foto ed è riuscito a trovare un account Twitter anonimo, dove sono pubblicate risposte in difesa di Fedez, dagli attacchi degli utenti.

Twitter e i tweet incriminati

La rete, non appena è uscita questa notizia e questa foto, si è subito scatenata e su Twitter è salito in cima agli hashtag Fedez, in quanto i principali messaggi di odio erano rivolti a lui. Da un anonimo account 63camilla che a questo punto appartiene alla famiglia Ferragni, sono partiti tweet in difesa del cantante, a colpi anche di insulti a chi insultava o giudicava in malo modo Fedez.

La spiegazione di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, dopo qualche ora dall'accaduto, ha precisato che quell'account in particolare non appartiene a lei e al marito, ma viene utilizzato dalla mamma di Federico; infatti in una storia Instagram, spiega che l'iPad incriminato appartiene ai nonni del piccolo Leone. Non sono state date ulteriori spiegazioni dall'influencer, che ha tenuto a far sapere che si trattava dei profili dei suoceri ed ha invitato i suoi followers a seguirli.

In questa storia Chiara dice che la mamma di Fedez difende il figlio in quanto per ogni mamma i figli "sò pezz'e core".

Non ha aggiunto altro la ragazza, continuando a postare storie, ricche di siparietti divertenti e risate con il marito e la famiglia.

Le risposte a Daniela Martani

In rete non sono mancati commenti alla vicenda anche da parte di Daniela Martani, ex gieffina, da sempre impegnata nella lotta contro le violenze sugli animali, gli allevamenti e le torture. La ragazza, vegana da qualche anno, si è spesso schierata contro Chiara, che ogni tanto, per lavoro o per piacere, indossa pellicce vere. Non sono mancati infatti in passato screzi e risposte piccate sui social, con tanto di denuncia da parte dei Ferragnez che però è stata archiviata.