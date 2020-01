Terzo appuntamento settimanale con il trono over di Uomini e donne. Nella puntata di oggi, giovedì 30 gennaio, ancora guerra tra Tina e Gemma, in merito ad alcuni dubbi riguardanti dei “ritocchini” a cui si sarebbe sottoposta la Galgani. Spazio anche alla conoscenza tra Diana e Luca, che non procede nel migliore dei modi.

Uomini e Donne spoiler, Diana delusa da Luca: contemporaneamente sentiva altre tre dame

Nella puntata di oggi verrà esaudita una richiesta di Tina: vedere il filmato della prima puntata a cui ha partecipato Gemma.

Il motivo? Dimostrare che nel corso dei dieci anni di partecipazione al dating show, la dama torinese si sia sottoposta ad alcuni interventi di chirurgia estetica sulle labbra. L’opinionista non gliele manderà di certo a dire: “Ha fatto dei ritocchi, senza un miglioramento”.

Proseguirà anche la conoscenza tra Erik e Valentina M., anche se Valentina Autiero avrà sempre da dire la sua in merito al comportamento poco chiaro del cavaliere. Diana, invece, avrà un duro confronto con Luca: a quanto pare quest’ultimo, durante la conoscenza con la dama, stava sentendo in contemporanea, senza dirle niente, anche Roberta, Veronica e Valentina M.

. Questo gesto non è piaciuto a Diana: avrebbe preferito che il cavaliere fosse stato sincero e gli avesse comunicato la cosa. Nell’appuntamento odierno, a partire dalle 14:45 su Canale 5, le dame saranno impegnate in una sfilata dal titolo “Seducente come in un film”.