Oggi, martedì 28 gennaio, primo appuntamento settimanale con il trono over di Uomini e donne. Come di consuetudine Gemma Galgani sarà la vera protagonista: per lei ci sarà Emanuele, un nuovo cavaliere, e il solito battibecco con Tina, ancora in merito ad alcuni "ritocchini" che, secondo l'opinionista, la dama avrebbe fatto alle labbra. Per Anna Tedesco, invece, la conoscenza con Mattia potrebbe essere arrivata al capolinea, mentre Barbara ha iniziato a sentirsi con Marcello.

Uomini e Donne, anticipazioni: Mattia chiude con Anna

Quella di oggi non sarà una puntata facile per Tina Cipollari. In primis l'opinionista affronterà con difficoltà la pesata settimanale, ma il problema principale sarà sempre Gemma: le due litigheranno furiosamente e la Cipollari accuserà, nuovamente, la Galgani di essersi rifatta le labbra. Per Gemma, intanto, ci sarà un nuovo cavaliere, che arriverà in studio appositamente per lei: il suo nome è Emanuele, è di Parma e nella vita fa il personal trainer e l'istruttore di arti marziali.

Le cose, invece, non procederanno benissimo per Anna Tedesco. La dama aveva iniziato una conoscenza con Mattia: i due sono usciti insieme, si sono scambiati pure dei baci, ma a quanto pare oggi il cavaliere annuncerà l'intenzione di voler uscire anche con Valentina Autiero. In merito alle nuove conoscenza, anche Barbara De Santi ha iniziato a sentirsi con Marcello. L'appuntamento con il dating show è per le 14:45 su Canale 5.