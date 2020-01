Dopo il clamoroso successo della season premiére, la ABC si appresta a trasmettere il secondo episodio della terza stagione di Station 19. Archiviato il crossover con Grey's Anatomy, la trama del secondo episodio - intitolato "Indoors Fireworks" - tornerà a focalizzarsi esclusivamente sui membri della caserma 19. Tra le tante storyline che verranno affrontate, una in particolare ha attirato l'attenzione dei telespettatori ed è quella riguardante l'amatissimo Ben Warren.

Krista Vernoff sulla 3x02 di Station 19: 'Alcuni flashback vi spezzeranno il cuore'

Come riportato nella trama ufficiale del secondo episodio di Station 19, il marito di Miranda Bailey affronterà un momento particolarmente difficile, quando lo scoppio di alcuni petardi in un grande magazzino riporterà a galla dolorosi ricordi del suo passato. Se le anticipazioni ufficiali non forniscono ulteriori dettagli, un tweet di Krista Vernoff ha chiarito che tramite numerosi flashback i fan comprenderanno meglio da cosa deriva la proverbiale indecisione di Ben Warren.

Ecco le parole della sceneggiatrice: "Vi siete sempre chiesti cosa faccia tentennare Ben Warren? Guardate, questo giovedì, il nuovo episodio di Station 19 per assistere ad alcuni flashback che vi spezzeranno il cuore e vi faranno capire molto di più".

Alle parole della showrunner si è poi aggiunto il promo ufficiale del secondo episodio che mostra il vigile del fuoco, particolarmente provato, disobbedire agli ordini del suo capitano.

Come anticipato dalla voce narrante, infatti," essere degli eroi, a volte, comporta rompere le regole".

I membri della Stazione 19 incontrano il nuovo comandante

In attesa di scoprire nuovi dettagli sul passato di Ben Warren, la trama del secondo episodio di Station 19 si concentra anche sul personaggio di Andy Herrera. Dopo aver discusso con Robert Sullivan, la protagonista affronterà una settimana lontana dal suo amato lavoro e sarà questa l'occasione per incontrare Ryan Tanner.

Il poliziotto, stando alla sinossi, tornerà infatti da San Diego e avrà modo di affrontare una discussione a cuore aperto con la sua amica d'infanzia. Nel frattempo, alla Stazione 19, farà la sua comparsa il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Seattle. Robert Sullivan ed il suo team, dopo la morte di Lucas Ripley, conosceranno infatti il nuovo capo: un incontro che lascerà i protagonisti letteralmente senza parole. Infine, la trama ufficiale del secondo episodio anticipa importanti novità anche per Maya Bishop e Jack Gibson. Dopo aver deciso di troncare la relazione con il suo compagno, la ragazza proverà infatti a promuovere la sua carriera.

Il tenente, invece, intreccerà una nuova misteriosa amicizia.

Chiudiamo con il promo ufficiale della 3x02 in onda questa notte in America: