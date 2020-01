L'indiscrezione che ha lanciato la rivista Oggi in queste ore, qualora fosse vera, avrebbe del clamoroso: pare che in una delle prossime puntate del Grande Fratello Vip, entrerà nella Casa un personaggio famoso che si è scontrato spesso con uno dei concorrenti. Si vocifera, dunque, che Giancarlo Magalli abbia accettato di prendere parte ad una delle prossime dirette del reality show per confrontarsi con Adriana Volpe, sua ex collega in Rai e donna con la quale ha avuto vari battibecchi sia in televisione che sui social network.

Magalli potrebbe partecipare ad una puntata del Grande Fratello Vip

Dopo aver messo a confronto le storiche "rivali" Valeria Marini e Rita Rusic, gli autori del Grande Fratello Vip si starebbero preparando ad un altro colpaccio molto simile. Stando a quello che sostiene la rivista Oggi in un suo numero uscito pochi giorni fa, prestissimo uno dei concorrenti del reality sarà messo faccia a faccia con un suo "antagonista".

Si vocifera, dunque, che nel corso di una delle prossime puntate del format Mediaset condotto da Alfonso Signorini, Giancarlo Magalli possa entrare nella Casa per provare a chiarirsi con Adriana Volpe.

Si sa, infatti, che i conduttori si sono spesso scontrati in passato in seguito alle dichiarazioni un po' forti che lui ha fatto su di lei: anche mentre presentavano insieme "I fatti vostri", i due non se le sono di certo mandate a dire in diretta Tv.

La donna, inoltre, da quando ha iniziato l'avventura del GF Vip, non ha perso occasione per parlare di questo controverso rapporto e, esortata dal padrone di casa, si è detta disponibile ad un confronto chiarificatore e forse definitivo tra le mura di Cinecittà.

Attesa per l'arrivo di Magalli nella Casa del Grande Fratello Vip

Il settimanale Oggi non ha specificato se la presunta ospitata di Giancarlo Magalli al Grande Fratello Vip, avverrà già domani (venerdì 31 gennaio è prevista la messa in onda dell'ottava puntata di questa quarta edizione) oppure in futuro, fatto sta che questo Gossip sta suscitando molto interesse tra i fan del reality.

Vedere Adriana Volpe faccia a faccia con colui che l'ha attaccata più volte sia in Tv che sui social network, arrivando ad insinuare che fa la presentatrice non per merito ma per altro, è sicuramente una cosa che in tanti aspettano: tra i due conduttori, inoltre, è in corso una battaglia legale che non ha ancora avuto un esito definitivo a favore di uno o dell'altro.

Rita Rusic contro la Volpe al Grande Fratello Vip

Oltre che per il possibile incontro nella Casa con Giancarlo Magalli, in queste ore Adriana Volpe è sulla bocca di tutti per alcuni scontri che sta avendo nel reality con Rita Rusic. Si sa, infatti, che le due non si stanno particolarmente simpatiche e, dopo che Signorini le ha stuzzicate in diretta su chi di loro fosse la vera "donna alfa" del GF Vip 4, questa rivalità sembra essersi accentuata ancora di più.

Un paio di giorni fa, infatti, la produttrice ha risposto in malo modo alla coinquilina che la stava esortando a guardarla in faccia mentre le parlava: "Non sono obbligata.

Questo atteggiamento da maestrina non mi piace". "Falla con Magalli la maestra e a me non rompere i co... Sono più vecchia di te e sono già stata a scuola", ha aggiunto l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori nello sfogo che molti siti di gossip hanno riportato.

Ora che Rita è in nomination con Patrick e Andrea Montovoli (uno di loro lascerà il gioco domani, venerdì 31 gennaio), c'è il rischio che il confronto tra lei e Adriana venga meno, per il malcontento di tutto il pubblico che si sta appassionando ad alcuni protagonisti del reality.