Gianmarco Onestini e Adara Molinero sono tornati al centro del Gossip. I due giovani hanno partecipato a El Tiempo del Descuento in onda su Telecinco ed hanno avuto modo di chiarire la loro situazione. D'altronde il reality-show iberico non è altro che un prosieguo del Gran Hermano per fare incontrare nuovamente i concorrenti della Casa.

Attualmente il modello italiano si trova ancora al reality, la modella invece ha dovuto lasciare la Casa per stare vicino al suo bambino; per questo motivo Gianmarco Onestini ha deciso di scrivere una lettera alla sua amata, in modo da fargli sentire la sua vicinanza.

Adara in lacrime dopo la lettera di Gianmarco

Nella puntata di martedì 28 gennaio Gianmarco Onestini ha ribadito i suoi sentimenti verso Adara Molinero. I due concorrenti de El Tiempo del Descuento attualmente si trovano uno lontano dall'altro, così il modello ha deciso di sorprendere a distanza la donna che ama.

Il fratello di Luca Onestini, nella serata di ieri, ha chiesto alla Molinero come stesse lei e suo figlio. Nel corpo della lettera il giovane ha parlato di tutti i momenti passati al fianco della modella, tanto da ammettere che era felice anche quando facevano cose di routine.

Gianmarco poi ha ricordato di aver capito di provare un sentimento per la sua coinquilina quando si sono sfiorati le mani per la prima volta: "capii di essere completamente innamorato di te." Infine, il concorrente del reality-show ha concluso la sua lunga lettera lanciando un appello ad Adara Molinero: "Spero con tutto il mio cuore che i tuoi sentimenti verso di me non cambino e che continuerai ad aspettarmi".

Di fronte ad una dichiarazione d'amore del genere, la diretta interessata è scoppiata in lacrime. La Molinero si è detta felice che Gianmarco senta la sua mancanza. Poi la modella ha confessato che il fratello di luca Onestini, giorno dopo giorno, gli ha sempre dimostrato il massimo.

Il commento di Luca Onestini

Luca Onestini come al solito a seguito le vicende del fratello Gianmarco. Il fidanzato di Ivana Mravoza ha commentato il gesto del fratello su Instagram.

Senza troppi giri di parole, Luca ha ribadito di essere orgoglioso di avere un fratello come 'Gimbo'; poi ha confessato che al giorno di oggi ragazzi così profondi e romantici non se ne trovano più. Infine, ha puntualizzato che le favole d'amore esistono e Gianmarco Onestini è il principe azzurro.

Luca non si era mai tirato indietro dal difendere il fratello, anche quando aveva tutti contro. Ricordiamo, che Gianmarco al Gran Hermano finì al centro di una bufera mediatica proprio per essersi dichiarato ad una donna già impegnata e mamma di un bambino.