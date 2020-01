Da quando è iniziato il Grande Fratello Vip 4, Michele Cucuzza ha notato un certo feeling tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Sebbene il figlio di Eleonora Giorgi in principio sembrasse essere incuriosito dall'ex moglie di Francesco Sarcina, nell'ultimo periodo sembra avere fatto marcia indietro. Al contrario la bella influencer di Pordenone in una chiacchierata confidenziale con Paola Di Benedetto ha ribadito la sua attrazione verso il 25enne romano.

Nei giorni scorsi i telespettatori del reality-show di Canale 5 sognavano già la prima love story della Casa tra Clizia e Paolo.

D'altro canto aveva espresso un giudizio positivo sulla Incorvaia anche Eleonora Giorgi. L'attrice ed ex gieffina aveva raccontato un piccolo aneddoto legato a suo figlio: "Appena ho saputo la lista dei concorrenti sono andata da mio figlio Paolo e gli ho predetto: "Appena conoscerai Clizia, ne rimarrai incantato".

Clizia attratta da Paolo

Al termine della settima puntata del Grande Fratello Vip 4, le ragazze della Casa sono state invitate nella Suite dove erano presenti i tre nuovi inquilini del reality-show.

Mentre Clizia, Paola Di Benedetto e Gianluca Irpino erano presi in una chiacchierata, la bella influencer ha fatto una rivelazione inaspettata su Paolo Ciavarro: "Lui è il mio genere d'uomo". Ma non è finita qui, perché la Incorvaia è tornata a parlare anche del rapporto che aveva instaurato con Ivan Gonzalez.

La gieffina ha confessato, che con Ivan si era creata un'intesa solamente perché lei era l'unica ragazza giovane e single del gruppo: "Io gli davo relazione, ma non facevo la gattamorta".

Infine, l'ex moglie di Francesco Sarcina ha ribadito che semmai avesse dovuto scegliere tra Paolo e Ivan, lei non avrebbe avuto dubbi. Ovviamente, Clizia avrebbe scelto il 25enne romano.

Paolo Ciavarro fa un passo indietro su Clizia

Mentre Clizia Incorvaia sembra avere le idee chiare su Paolo Ciavarro; quest'ultimo pare che abbia fatto un passo indietro rispetto ai primi giorni. Il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi appena entrato nella Casa, si era avvicinato molto alla sua coinquilina.

Addirittura, in occasione di una festa organizzata dalla produzione, Paolo e Clizia si erano appartati per parlare del più e del meno. A distanza di qualche giorno, il bel romano ha ammesso che la Incorvaia non sia il suo tipo di donna. Ciavarro junior confidandosi con Rita Rusic ha dichiarato che Clizia è una persona molto interessante, ma non prova nessuna attrazione fisica verso di lei: "Non la conosco bene, ma a pelle non mi piace". Dunque, tutti coloro che già pensavano alla prima coppia del Grande Fratello Vip 4 dovranno ricredersi.

Chissà se giorno dopo giorno Paolo Ciavarro riuscirà a cambiare di nuovo idea.

D'altronde anche Clizia Incorvaia aveva rivelato di non volere intraprendere alcuna relazione nella Casa, per via della situazione complicata che ha fuori dal reality con l'ex marito.