Ivan Gonzalez in queste ore dopo essere ritornato alla vita di tutti i giorni, ha fornito la sua versione dei fatti in merito alle ultime dichiarazioni di Clizia Incorvaia. I due concorrenti del Grande Fratello Vip 4 avevano mostrato di avere una certa affinità all'interno della Casa spiata d'Italia. L'ex moglie di Sarcina però, ha mostrato di essere attratta da Paolo Ciavarro. Secondo il punto di vista Clizia, l'ex tronista di Uomini e Donne avrebbe parlato con lei solamente perché era l'unica ragazza single e giovane all'interno del reality-show di Canale 5.

Inoltre, la Incorvaia in una chiacchierata confidenziale con Paola Di Benedetto si è detta convinta che Ivan abbia cercato in tutti i modi di creare una storia d'amore: "Io gli davo relazione, ma non facevo la gattamorta".

Ivan dice la sua su Clizia

Ivan Gonzalez da qualche giorno non è più un concorrente del Grande Fratello Vip 4. Il modello iberico ha dovuto abbandonare la Casa di Cinecittà a causa delle nomination e del televoto, dalla quale è uscito sconfitto da Carlotta Maggiorana.

Dopo essere ritornato sui social network, Ivan è tornato ad interagire con i suoi fan.

Alle numerose domande dei fan in merito al comportamento di Clizia Incorvaia, il diretto interessato è apparso molto deluso: "Dentro la Casa sono stato una persona simpatica, allegra, divertente. Una persona che non aveva bisogno di creare una storia d'amore". Il bel Gonzalez non ha affatto negato che come tutti i concorrenti, ha pensato che tra lui e la bella influencer ci fosse un particolare gioco di sguardi.

Per questo motivo l'ex gieffino è rimasto deluso dalle ultime affermazioni fatte da Clizia Incorvaia: "Veramente non me l'aspettavo". Secondo Ivan, i due all'interno della Casa hanno riso, pianto e si sono commossi. Insomma, entrambi si sarebbero aperti sulla propria vita privata.

Prima di concludere il suo intervento Ivan Gonzalez è stato chiaro sulla sua ex coinquilina, anziché attaccarla ha cercato di giustificare le sue dichiarazioni: "Voglio pensare che lei ha sbagliato con le parole e che realmente non la pensa così, perché io continuo a pensare che è una brava ragazza".

Clizia Incorvaia si dichiara a Paolo Ciavarro

Durante una chiacchierata confidenziale nella suite, Clizia Incorvaia ha mostrato un certo interesse per Paolo Ciavarro. L'ex moglie di Francesco Sarcina ha rivelato alla Di Bendetto, che il 25enne romano è il suo genere di uomo. Inoltre, la Incorvaia ha rivelato che se si fosse trovata di fronte ad un bivio per scegliere tra Ivan e Paolo, lei senza dubbi avrebbe scelto il figlio di Eleonora Giorgi.

Nel frattempo mentre Clizia si è dichiarata per Paolo, quest'ultimo pare che abbia fatto un passo indietro. Il giovane dopo aver mostrato una certa curiosità verso la palermitana, chiacchierando con Rita Rusic ha lasciato intendere che non è scoccata la scintilla: "Non la conosco bene, ma a pelle non mi piace." A questo punto tutti coloro che non aspettavano altro che vedere sbocciare la prima coppia nella Casa del GF, dovranno ancora aspettare.