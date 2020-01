Prosegue l'appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto, la TV Soap che narra le vicende di un piccolo borgo iberico. Le anticipazioni spagnole delle puntate spagnole rivelano che Alfonso e Emilia Castaneda torneranno a Puente Viejo per aiutare Matias e Maria nella loro lotta contro Fernando Mesia, come Garcia Morales, il quale capirà di essere stato ingannato da quest'ultimo.

Il Segreto: la vendetta di Fernando

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto, annunciano il ritorno di due amatissimi personaggi nel corso delle puntate, in onda nei primi mesi del 2020 su Canale 5.

Stiamo parlando di Alfonso e Emilia (Sandra Cervera), i quali giungeranno a Puente Viejo nel corso dell'episodio 2154 per aiutare loro figlia Maria.

Tutto avrà inizio quando Fernando (Carlos Serrano) ucciderà a sangue freddo Dori Vilches, colpevole di aver tentato alla vita della Castaneda. Ma, il Mesia non contento, arriverà a sequestrare Raimundo e Irene. Fortunatamente, il piano andrà in fumo grazie all'interessamento di Francisca (Maria Bouzas), che riuscirà a riportarli a casa sani e salvi. Purtroppo, la vendetta del figlio di Olmo non finirà qui, in quanto trasporterà l'ex moglie all'interno di un monastero abbandonato, con l'intenzione di abbandonare Puente Viejo insieme a lei.

Peccato, che la donna non sia del suo stesso parare, tanto da riuscire ad azionare il detonatore, provocando così una esplosione. Il sergente Cifuentes, a questo punto, crederà che Fernando sia morto nel crollo dell'ex istituto religioso.

Il Segreto anticipazioni: il ritorno di Alfonso e Emilia

Gli spoiler de Il Segreto, andati in onda ad inizio settembre 2019 in Spagna, rivelano che il figlio di Olmo in realtà non è morto, ma porrà fine alla vita del povero Meliton durante un'escursione in montagna.

Poi, si recherà al collegio di Avila per rapire Esperanza e Beltran. Inoltre, non contento, tenterà di strappare la piccola Camelia dalle braccia di Matias (Ivan Montes) e Marcela, se Paco non prendesse le difese della nipotina. In questo frangente, il Del Molino morirà tragicamente durante una lite furibonda con Fernando. Atti crudeli, che porteranno al ritorno di Alfonso e Emilia durante la veglia funebre del suocero del Castaneda.

Tuttavia, la coppia agirà ancora nell'oscurità in quanto ricercata per l'assassino del generale Simon Perez De Ayala. Dopodiché, Alfonso e la consorte riabbracceranno gli adorati figli.

Garcia contro il Mesia

Durante l'incontro, Emilia racconterà ai figli di aver dato alla luce una bambina, a cui ha dato il nome di Natalia. Nel frattempo, ci sarà viva apprensione per la scomparsa di Esperanza e Beltran nelle mani del Mesia. Dall'altro canto, Garcia Morales comincerà ad accusare dei sensi di colpa per aver fatto del male al popolo di Puente Viejo. Il sottosegretario, infatti, racconterà di essere lo zio di Maria Elena.

Inoltre, chiederà scusa per tutte le bugie che gli ha rivelato il Mesia, tanto da mettersi dalla parte della famiglia Ulloa. Per questo motivo, l'uomo farà di tutto pur di aiutare i Castaneda a liberare Esperanza e Beltran dalle grinfie di Fernando.