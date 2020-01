Il Grande Fratello Vip 4 ha aperto i battenti mercoledì 8 gennaio 2020 e, com'era lecito aspettarsi, le polemiche non sono mancate e presumibilmente non mancheranno anche nelle prossime settimane. Facente parte del cosiddetto trash, il reality di Canale 5 nella versione vip cerca di rivitalizzare la popolarità di alcune celebrità, o presunte tali, del piccolo schermo facendo spesso leva sui facili sentimenti.

Aldo Grasso, stimato critico televisivo e giornalista del Corriere della Sera, cura una rubrica apposita e, nell'editoriale pubblicato nella giornata di ieri, 10 gennaio, ha messo ancora una volta alla gogna la trasmissione, sottolineando come favorisca la deriva culturale televisiva.

Il critico inizia l'articolo mettendo in correlazione al programma le parole dell'ex sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, pronunciate a Blob, in cui sosteneva che da una crisi economico-finanziaria sarebbe possibile riprendersi ma da una crisi culturale no, visto che il cervello 'parte'.

Il presentatore Alfonso Signorini nella puntata inaugurale dichiarava che gli piaceva giocare con l'alto e il basso. Il giornalista piemontese, su questa uscita del Direttore di Chi, ha subito tenuto a precisare come gli 'alti' della trasmissione non si siano riusciti a vedere, mentre al contrario i 'bassi' sembravano inarrestabili, strizzando l'occhio all'affermazione di Cacciari.

'Bassi' intesi anche come dati Auditel, visto che la seconda puntata del reality Endemol (4.439.000 spettatori) è stata superata dal film 'Heidi' (4.072.000 spettatori), sebbene il target commerciale premi il GF col 22,56% di share a fronte del 15,73% del primo canale Rai.

Bocciata anche Adriana Volpe

Adriana Volpe ha una carriera televisiva che dura oramai da vent'anni, come pochi altri all'interno della trasmissione. La sua carriera è iniziata con il compianto Fabrizio Frizzi, che è stato il suo mentore, facendola letteralmente innamorare del suo lavoro di presentatrice televisiva. Anche la vita privata sembra andare a gonfie vele per la conduttrice trentina, che è sposata da ben 12 anni con Roberto Parli, gestore di un'attività immobiliare, da cui ha avuto una figlia, Gisele, di 8 anni.

Al secondo giorno di permanenza nella casa, la Volpe ha baciato a stampo il cantante Pago a causa della 'richiesta' di Antonella Elia durante il gioco 'Obbligo o Verità'.

Grasso ha osservato che con il suo ingresso nella casa si è raggiunta la 'gioiosa pienezza del declino', aggiungendo che assieme a Michele Cucuzza la sua partecipazione al GF Vip sancisce il trionfo della concorrenza (con la RAI, ndr) sulle buone maniere.