L'ingresso di Ivan Gonzalez nella Casa del Grande Fratello Vip sta già facendo molto discutere. Nel video con il quale si è presentato ai compagni d'avventura e al pubblico di Canale 5, lo spagnolo ha detto di essere sempre stato scelto dalle donne e di non aver mai fatto altrettanto: l'ex fidanzata Sonia Pattarino, che è stata la scelta del ragazzo a Uomini e donne, ha risposto su Instagram a quest'inesattezza: "Questo è Ivan".

Ivan dimentica Sonia: le parole al GF fanno discutere

A due giorni dalla serata di debutto, ieri sera è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip, quella che ha visto la presentazione di tutto il cast messo su dagli autori.

Tra i concorrenti che sono entrati poche ore fa nella Casa, spicca un ragazzo che si è già fatto notare nei mesi scorsi in altri due programmi Mediaset molto importanti: Temptation Island Vip e Uomini e Donne. Lui è Ivan Gonzalez, bellissimo ex tronista spagnolo che nel format sui sentimenti fece perdere la testa a Valeria Marini poco più di un anno fa.

Il giovane ha cominciato la sua avventura nel reality di Canale 5 con una piccola bugia: nel video di presentazione che Alfonso Signorini ha mostrato al pubblico ieri sera, il neo inquilino ha detto una cosa sulla sua vita che ha fatto storcere il naso a tanti.

"Mi hanno sempre scelto le donne, io non ho ancora scelto nessuno", ha dichiarato l'iberico facendo riferimento ai suoi amori più o meno famosi. In realtà, Ivan non ha elencato nelle sue esperienze passate in tv il dating-show di Maria De Filippi, ma soltanto la precedente avventura nella versione spagnola dello stesso programma e il ruolo di "single" a Temptation Island Vip.

La replica piccata della Pattarino sui social

"Le donne l'hanno sempre scelto ma lui non ha mai scelto nessuno", ha scritto Sonia Pattarino in una Instagram Stories nella quale si vedeva il momento in cui lei ed Ivan si sono fidanzati a febbraio scorso davanti alle telecamere. La ragazza, infatti, è la corteggiatrice che Gonzalez ha voluto conoscere meglio al termine della sua avventura sul trono di Uomini e Donne.

Dopo mesi di frequentazione all'interno del format Mediaset, i due si sono scelti in una location da sogno davanti a parenti ed amici (la puntata di U&D dedicata a questo fidanzamento è stata trasmessa tra febbraio e marzo 2019 in prima serata su Canale 5).

La sarda, dunque, ci ha tenuto a ricordare che lo spagnolo l'ha scelta tra tante poco meno di un anno fa ed oggi, entrando nella Casa del GF Vip, fa finta che la loro storia d'amore (durata più di sei mesi, i due sono stati insieme fino all'estate scorsa) non sia mai esistita. "Questo è Ivan Gonzalez", ha aggiunto Sonia con evidente delusione sui social network mentre in Tv andava in onda l'esordio del suo ex compagno nel reality di Signorini.