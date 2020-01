Stasera mercoledì 8 gennaio 2020, alle ore 21:20, andrà in onda su Canale 5 la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip, reality Endemol che vedrà al timone il direttore di Chi, Alfonso Signorini, affiancato da due opinionisti chiacchierati come il bigamo Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, e la moglie-procuratrice di Icardi, Wanda Nara. Le effemeridi riguardanti la casa più spiata d'Italia fanno balzare all'attenzione la potente eclissi di Luna piena in Cancro che avverrà il 10 gennaio.

I nativi del Cancro nel 2019 erano stati gli unici a non beneficiare della Luna Piena nel proprio segno. Nel 2020 si rifaranno con gli interessi, potendo avvantaggiarsi del surplus dell'eclissi che ne amplifica di molto gli effetti.

A beneficiarne saranno presumibilmente Aristide Malnati (Cancro), Paolo Ciavarro (Bilancia) e Clizia Incorvaia (Bilancia). Dopo soli due giorni di permanenza, infatti, le loro peculiarità degli elementi Acqua e Aria potrebbero essere più evidenti perché difficilmente controllabili rendendoli, di conseguenza, particolarmente emotivi.

Bisogno di privacy per i concorrenti dell'Ariete

Il programma Mediaset nasce sotto lo stellium di Terra e, per tutta la sua durata, questa configurazione astrale permarrà variando solo negli astri veloci. Tale minima differenziazione nell'intero reality farà sì che alcuni personaggi (come Antonio Zequila, Sergio Volpini, Carlotta Maggiorana, Paola Di Benedetto, Ivan Gonzalez (tutti del Capricorno) e Rita Rusic ed Andrea Denver (Toro) diventino con estrema facilità i 'cardini' dei vari gruppi e dei punti di riferimento.

Qualche difficoltà ad ambientarsi potrebbe sopraggiungere nei concorrenti dell'Ariete, come Salvo Veneziano, Fernanda Lessa e Barbara Alberti, e del Sagittario, come Patrick Ray Pugliese, che avranno estremo bisogno dei loro spazi. Una privacy che, ovviamente, al GF Vip, per la natura stessa del programma, non potranno trovare facilmente.

Possibile flirt tra Licia Nunez e Pago

Non mancheranno i flirt nella casa. Le posizioni astrali suggeriscono che ci sono buone chance di veder scoccare una scintilla tra Licia Nunez (Pesci) e Pago (Vergine). Pago quasi da subito occuperà una posizione da vincente a cui Licia Nunez non sarà indifferente. Vista la regola non scritta degli opposti che si attraggono, questa intesa potrebbe regalare qualche attimo di focosità.

Battibecchi e litigi anche accesi potrebbero nascere invece tra Antonio Zequila (Capricorno) ed Andrea Montovoli (Pesci) e tra Adriana Volpe (Gemelli) e Michele Cucuzza (Scorpione). Nelle discussioni l'ostinazione di Zequila e Cucuzza avranno la meglio.

GF VIP 'top': Pago (Vergine), Antonio Zequila, Paola Di Benedetto (Capricorno).

GF VIP 'flop': Andrea Montovoli (Pesci), Barbara Alberti (Ariete), Clizia Incorvaia (Bilancia).