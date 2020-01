Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda da domenica 12 gennaio a venerdì 17 gennaio su Canale 5 ci saranno tantissime novità e numerosi colpi di scena. Dopo la morte della perfida Antolina Ramos, Elsa Laguna e Isaac Guerrero saranno finalmente felici e potranno organizzare il loro matrimonio. Invece, Carmelo Leal si risveglierà ma sarà ancora in pessime condizioni, in quanto non riuscirà a ricordare nulla di quello che è accaduto.

Però Donna Francisca Montenegro verrà allertata da alcuni sospetti della giornalista Irene Campuzano e terrà sotto osservazione Fernando Mesia. Infatti, la Matrona sarà convinta che anche questa volta ci sia lo zampino dell'uomo.

La Matrona affronterà Fernando

In particolare, nelle puntate della prossima settimana, Matias Castaneda ascolterà una conversazione tra Carmelo e Severo che gli farà sorgere alcuni dubbi. Poco dopo, il marito di Marcela avvertirà la giornalista di quanto ascoltato. Quest'ultima non perderà tempo e andrà a raccontare a Francisca che il Leal e il Santacruz potrebbero aver architettato qualcosa di oscuro.

Però allo stesso tempo, la Montenegro non saprà che Irene qualche ora prima si sarà accordata con suo marito Raimundo Ulloa.

Alla fine tutti i sospetti porteranno proprio al Mesia che sarà l'unica persona a trarre vantaggio di tutti i tragici avvenimenti che sono accaduti nel paesino di Puente Viejo nell'ultimo periodo. Sarà questo il motivo che spingerà la Matrona ad affrontare Fernando. La donna chiederà a quest'ultimo senza giri di parole se ci sia lui dietro la morte del sindaco di Belmonte e del ferimento di Carmelo. Ovviamente, l'uomo farà finta di non sapere nulla di tutta questa storia e negherà tutte le accuse. Poi dirà a Francisca che vorrà solo occuparsi della riabilitazione di Maria Castaneda e dei suoi due bambini.

Elsa e Isaac lasceranno Puente Viejo dopo il matrimonio

Intanto, Maria continuerà con i suoi esercizi di riabilitazione, in quanto vorrà ritornare a camminare a tutti i costi.

Nel frattempo, Fernando fingerà di interessarsi a lei, Esperanza e Beltran, ma in realtà l'uomo avrà dei piani ben diversi. Invece, Elsa sarà finalmente guarita del tutto dalla sua patologia al cuore e vista anche la morte dell'ex ancella potrà vivere a pieno la sua storia d'amore con il Guerrero. I due organizzeranno il loro matrimonio e inviteranno alla cerimonia tutti gli amici e i parenti. Successivamente, i due sposini decideranno di lasciare il paesino spagnolo per rifarsi una vita lontano dal luogo che ha causato molto dolore ad entrambi.

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle puntate per scoprire ulteriori novità. Intanto, per chi volesse rivedere gli episodi precedenti della soap opera potrà farlo sulla piattaforma gratuita di Mediaset Play.