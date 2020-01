Un nuovo appuntamento con la soap Beautiful, attende i telespettatori nel pomeriggio di sabato 18 gennaio su Canale 5, nel consueto orario delle 13.40 e in cui vi saranno sviluppi riguardanti l'adozione della neonata che tutti credono essere la figlia di Flo.

Steffy e Taylor, dopo aver incontrato la ragazza e aver tenuto in braccio la creatura, saranno decise a portare avanti l'adozione. Le due, saranno ignare che in realtà, sono cadute nella trappola di Reese il quale, come noto, sta facendo adottare loro la piccola Beth, la figlia di Liam e Hope e che tutti credono morta dopo il parto.

Steffy al settimo cielo decide di adottare la piccola

Emozioni e colpi di scena continueranno a tenere con il fiato sospeso i fan della soap americana che, nel corso del prossimo episodio, vedranno Steffy al settimo cielo dopo aver conosciuto la neonata che crede essere figlia di Flo. La Forrester, come la madre Taylor, sarà entusiasta dopo aver tenuto in braccio la bimba e deciderà di portare avanti l'adozione, ignara di essere caduta nella trappola ordita da Reese.

Come noto infatti, il Buckingham ha rapito la neonata, che in realtà non è altri che Beth, spacciandola poi per la figlia dell'amica Flo.

Il tutto per sfuggire alle minacce degli strozzini che continuano a perseguitarlo e minacciano di fare del male a Zoe.

Spoiler del 18 gennaio: Steffy pronta ad accogliere la piccola 'Phoebe'

Il piano per far adottare la piccola Beth a Steffy sembrerà dunque andare in porto e Reese potrà ottenere il denaro necessario per ripianare parte dei debiti contratti con gli strozzini. Intanto Taylor e Steffy saranno al settimo cielo per la possibilità di dare una sorellina alla piccola Kelly e si appresteranno ad accogliere la neonata a casa. Come noto, Steffy deciderà di chiamare a figlia adottiva 'Phoebe', in onore della sorella gemella morta da tempo e con la quale aveva uno stretto legame.

Un legame che la Forrester vorrebbe ricreare anche tra Kelly e la nuova arrivata. Se da un lato Steffy sarà pronta ad accogliere una nuova neonata, dall'altra parte Hope sarà sempre più in crisi e sembrerà non riuscire ad uscire dal vortice d depressione nella quale è caduta dopo la scomparsa di Beth. La Logan infatti, non riuscirà a rassegnarsi e riterrà che la sua vita non abbia più un senso dopo la tragedia avvenuta a Catalina e che ha visto sfumare il suo sogno di diventare madre.

Questo e molto altro nella nuova puntata di Beautiful, in onda il prossimo 18 gennaio su Canale 5, ricordando inoltre che, sul sito Mediaset Play, sono disponibili gli episodi già trasmessi, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.