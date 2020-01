Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del GF Vip ricca di colpi di scena. L’argomento principale della puntata, però, sono state le affermazioni fatte da Salvo Veneziano su Elisa De Panicis. Il concorrente è stato squalificato dopo aver fatto degli apprezzamenti abbastanza ‘forti’ sulla gieffina. Ieri sera, però, c’è stato anche il confronto tra Paola Caruso e Ivan Gonzalez. I due, una volta e per tutte, si sono confrontati su quale fosse la verità sul loro rapporto. Dopo il confronto avuta ieri al GF Vip, Paola è intervenuta per attaccare Pupo e Alberti che hanno più volte ironizzato sul suo intervento.

Il confronto tra Ivan Gonzalez e Paola Caruso

Nella scorsa settimana Ivan Gonzalez ha spiegato ai suoi compagni d’avventura di non aver avuto nessun tipo di flirt con Paola Caruso, conosciuta durante il reality Supervivientes. Secondo lo spagnolo è stata lei a farsi ‘strane idee’. Paola Caruso ieri è voluta entrare in casa per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Secondo l’ex Bonas di Avanti un altro, lo spagnolo non investe mai sentimenti nelle frequentazioni con le donne. Lui ha subito fermato la Caruso, ricordandole che tra di loro non c’è mai stato nulla di fisico.

Dopo l’intervento della Caruso, Pupo ha ironizzato dichiarando: ‘Una così che non sta mai zitta non la toccherei nemmeno io’. Ma non solo. Anche Barbara Alberti ha voluto dire la sua sull'intervento della Caruso e, rivolgendosi ad Ivan, ha detto: ‘Neanche con una forchetta una donna così’.

La riposta di Paola Caruso. Morali e Cipriani esprimono solidarietà

Queste dichiarazioni hanno infastidito Paola Caruso che, dopo la puntata, ha detto la sua tramite le Instagram Stories.

‘Si parla di un’ora di rispetto nei confronti delle donne e loro appunto fanno queste belle affermazioni’, queste le parole della Caruso che a quanto pare non ha mandato giù le parole di Pupo e Barbara Alberti. Ad appoggiarla sono state anche Francesca Cipriani ed Elena Morali che le hanno espresso la loro solidarietà. La Caruso, poi, ha anche voluto fare l'elenco dei lavori che ha fatto nel mondo dello spettacolo per rispondere a chi l’ha accusata di non saper fare nulla.

Non ci resta che attendere per scoprire se Alfonso Signorini dirà la sua su tutta questa vicenda. Il conduttore ha dimostrato di avere particolarmente a cuore questo argomento. Non ha perso occasione, infatti, per rimproverare Salvo Veneziano. Ma non solo. Il conduttore ha anche bacchettato Sergio, Pasquale e Patrick per aver riso nel sentire quelle parole. Signorini ha anche proposto ai tre gieffini di ascoltare delle testimonianze di donne vittime di violenza in un centro apposito.