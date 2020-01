Giulia De Lellis, una delle più popolari influencer italiane, attraverso le sue storie Instagram ha comunicato di essere stata derubata durante le vacanze di Natale. La ragazza, diventata famosa grazie al programma Uomini e Donne, non è nuova a comunicazioni e sfoghi sui social.

Il furto subito e lo sfogo su Instagram

Nelle sue storie Instagram, la ragazza appare molto seccata, descrivendo cosa le è successo negli ultimi giorni. I followers più attenti avevano notato infatti che non era più presente ed attiva sul suo profilo Instagram subito dopo Natale.

Giulia infatti è sempre solita condividere ogni momento con i suoi fans. Ieri la ragazza ha spiegato questa sua assenza, dicendo che è stata molto male a causa di un furto che ha subito che l'ha destabilizzata. Dei malintenzionati infatti le hanno rubato molti oggetti personali, fra i quali la piastra, borse, scarpe, vestiti e il suo adorato profumo. Non aggiunge ulteriori dettagli se non quello relativo al suo stato d'animo provato e arrabbiato per l'accaduto.

La decisione di Giulia

Giulia De Lellis, dopo questo ennesimo danno subito, non è la prima volta infatti che viene derubata, prende così una decisione importante, ovvero di evitare d'ora in avanti di dare informazioni sui suoi spostamenti e i dettagli dei luoghi in cui si trova, tranne quanto necessario e fondamentale per il suo lavoro, ad esempio per partecipazione ad eventi o serate in cui è ospite.

I consigli ai followers

Effettivamente ormai, attraverso i social, sappiamo in ogni istante dove sono le persone, pertanto, i malintenzionati possono essere in grado di conoscere facilmente quando gli appartamenti sono vuoti per esempio. L'influencer, che dispensa sempre utili consigli a tutte le persone che la seguono, anche in questo caso cerca di dare suggerimenti alle persone, cioè di non condividere tutto sui social, soprattutto gli spostamenti, perché, come lei stessa afferma, i social sono diventati pericolosi.

Effettivamente è di qualche giorno fa anche la notizia di un'altra celebre influencer a cui è capitata la stessa cosa, Taylor Mega infatti, mentre si trovava a Udine dalla sua famiglia per trascorrere il Natale, documentando il tutto a colpi di storie Instagram, ha subito un furto nella sua casa in centro a Milano.

Anche in quel caso, la povera ragazza si è sentita di dire che forse era meglio non condividere più tutto attraverso i canali social, altrimenti i ladri sanno sempre dove sono le vittime e possono agire indisturbati. Giulia De Lellis comunque è una ragazza a cui non manca mai il sorriso, infatti conclude le storie dando un messaggio positivo, dicendo che anche questa cosa non la butterà giù e cercherà, nonostante tutto, la positività. Nell'ultimo post su Instagram è sibillino il messaggio "Prendetemi tutto, ma non il mio caffè"