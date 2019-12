Ladri a casa di Taylor Mega. Ignoti si sono introdotti nel suo appartamento nel pieno centro di Brera a Milano il giorno di Natale. A dare l'allarme è stata una condomina che, dopo aver sentito suonare l'audio del sistema di sicurezza, ha contattato l'influencer friulana che si trovava a Udine e poi la polizia.

L'annuncio su Instagram

Ad annunciare il furto è stata la stessa Taylor con alcune stories sul suo profilo Instagram. "Sono terrorizzata. Si stavano portando via degli oggetti assurdi oltre ai gioielli, per fortuna che è scattato l'allarme", ha detto sfogandosi con i suoi followers.

L'ex concorrente del Gf Vip si trovava in Friuli dai parenti per festeggiare il Natale in famiglia quando è stata avvisata che era scattato l'allarme nella sua abitazione: "Sono corsa da Udine e Milano in 3 ore e quando sono entrata ho trovato quel macello".

Dalle immagini si vede la casa completamente messa a soqquadro. Ancora non è stato quantificato il valore degli oggetti portati via dall'appartamento, sono stati rubati gioielli e alcune borse firmate. "Per fortuna, alcuni dei gioielli a cui tengo di più non li avevo in casa visto che li porto sempre con me", ha detto la fashion blogger che poi ha voluto ringraziare i followers che si sono preoccupati e che l'hanno tempestata di messaggi in direct per sapere come stava: "Per fortuna che ho un carattere forte e non mi faccio abbattere da queste cose", ha concluso.

Lo sfogo nei confronti dei media che hanno riportato la notizia

In una story successiva Taylor Mega ha poi voluto esprimere una critica nei confronti di alcuni siti web e giornalisti che non hanno avuto un minimo di riserbo nel riportare la notizia, descrivendo addirittura in alcuni casi i dati sensibili del luogo. "Datevi una ripigliata", ha ammonito la showgirl. Inoltre questa non è stata la prima esperienza in tal senso per Taylor Mega. Già 4 anni fa mentre lei si trovava nel suo studio per lavoro, alle 11 del mattino subì un furto in appartamento in circostanze molto simili.

Poche ore prima aveva postato degli scatti audaci per fare gli auguri di Natale

Soltanto poche ore prima Taylor Mega aveva fatto letteralmente impazzire i suoi followers pubblicando degli auguri di Natale, ovviamente a modo suo.

Aveva postato infatti diversi scatti vestita soltanto con della lingerie rossa, il cappello di Babbo Natale in testa e un enorme lecca lecca in mano accompagnati dalla didascalia: "BUON NATALE by Taylor Mega. Cosa vorresti ricevere quest'anno sotto l'albero?". Inutile dire che i followers avevano apprezzato molto l'idea ricambiandola con una pioggia di like e commenti, alcuni anche abbastanza coloriti.