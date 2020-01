E' un momento magico per Clarissa Marchese e Federico Gregucci: dopo il matrimonio da favola celebrato lo scorso anno, la coppia nata sotto i riflettori di Uomini e donne è in attesa della loro primogenita. Se fin da subito sui social i due hanno svelato che la cicogna avrebbe portato una femminuccia, entrambi sono stati molto riservati sul nome. Sebbene da subito i due avessero deciso come chiamare la piccolina, hanno preferito attendere il Baby Shower per rendere pubblica la scelta, in modo da non rovinare la sorpresa ad amici e parenti che avrebbero preso parte alla festa.

La bambina si chiamerà Arya.

Arya è il nome della primogenita

Solo qualche tempo fa, Clarissa aveva affermato che il nome della sua bambina sarebbe stato top secret fino al momento della festa organizzata in Sicilia, patria dell'ex tronista di Uomini e Donne. La Marchese ed il Gregucci adesso vivono in USA, ma non potevano non festeggiare l'arrivo della primogenita con tutti gli affetti più cari. La promessa di Clarissa è stata mantenuta: Arya è il nome scelto dai futuri genitori.

Non si tratta di un nome molto comune, ma fin da subito la coppia è stata d'accordo che quello era il più adatto a loro figlia.

A proporlo è stata l'ex Miss Italia e Federico hanno subito condiviso questo pensiero. Il Baby Shower dedicato alla piccolina, tenutosi ieri 2 gennaio 2020, è stato un vero successo. Trattandosi di una femminuccia, il rosa predominava tutta la coreografia e gli allestimenti, ma a rendere il tutto più luminoso è stato il sorriso di Clarissa, che in un abito luccicante, ha condiviso la sua felicità con chi le vuole bene.

Clarissa e Federico al settimo cielo

Clarissa stessa, ospite a Uomini e Donne alla vigilia del suo matrimonio, aveva affermato di voler diventare presto mamma, e così è stato. L'arrivo della piccolina è previsto per il prossimo marzo: Arya nascerà in America. Negli USA la coppia vive e lavora e in tal modo la figlia avrà fin da subito il doppio passaporto, quello italiano e quello statunitense, scelta condivisa anche da altre coppie come ad esempio Chiara Ferragni e Fedez con il piccolo Leone.

Tra poco meno di tre mesi Clarissa e Federico stringeranno tra le loro braccia la loro bambina: entrambi sono al settimo cielo nell'attesa di poter incrociare i loro sguardi con quello di Arya. Nel frattempo, i futuri genitori non mancano di condividere con i numerosi fan ogni momento dell'attesa e molto probabilmente quando la bimba nascerà la mostreranno orgogliosamente a tutti i loro sostenitori. Sta di fatto che da adesso, la bimba potrà essere chiamata da tutti con il suo nome e ciò rende il suo arrivo ancor più vicino per la coppia.