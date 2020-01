È suonata molto presto la sveglia ieri per Giulia De Lellis, popolare influencer che ha in mente tanti nuovi progetti, tanto da voler formare un suo team, ingaggiando dei professionisti per la sua attività. Diventata ormai una delle influencer italiane più pagate, qualche giorno prima di Natale Giulia De Lellis ha fatto un annuncio sui social, che ha entusiasmato i suoi fan più accaniti. Come in un sogno che si avvera, per migliaia di ragazzi è arrivata un'incredibile opportunità. Nelle storie Instagram, infatti, la De Lellis aveva spiegato di quali profili avesse bisogno, fornendo tutti i dettagli.

Giulia era alla ricerca di un fotografo, un video maker ed un grafico. Le richieste arrivate, più di 4.000, sono state verificate grazie all'aiuto di Caterina Costantino, sua cognata. Caterina, fidanzata con Angelo, fratello di Andrea Iannone, da mesi è la sua spalla e lavora con la De Lellis.

I colloqui

Alle 8.45 Giulia ieri mattina stava già bevendo un caffé. Nelle sue storie Instagram ha raccontato che alle 8.30 era già operativa ed è partita per andare in ufficio. Proprio ieri, infatti, era la prima giornata in cui avrebbe incontrato le persone che hanno risposto alle sue offerte di lavoro.

Look Sol Wears Women, la sua linea di abbigliamento, capelli sciolti e lunghi, entusiasmo alle stelle. Giulia ha preparato tutto per questi incontri e ha augurato un in bocca al lupo ai fortunati che sono stati selezionati.

La giornata è stata stancante per l'influencer, che la sera ha aggiornato i suoi fan sull'esito delle selezioni. Viso un po' assonnato e occhi lucidi, la De Lellis ha detto che nel viaggio di ritorno si è addirittura addormentata per la stanchezza. A un certo punto sembrava quasi commossa: "Volevo dirvi che oggi ho incontrato tanti di voi, troppo bello, sono troppo felice, super entusiasta nonostante la mia stanchezza." Giulia ha proseguito dicendo che ha sentito tante storie, tanti progetti, ha conosciuto tante persone. Giulia è apparsa molto serena nel raccontare questa nuova esperienza.

Le ultime news e i successi lavorativi

Il periodo appena trascorso non è stato semplice per la ragazza. La scorsa settimana ha infatti annunciato su Instagram di essere stata derubata durante le vacanze di Natale. Ieri poi è arrivata un'altra brutta notizia che riguarda il suo fidanzato, Andrea Iannone, che è risultato positivo anche nelle seconde analisi antidoping. Nonostante questo, a livello lavorativo, è un periodo molto positivo e sempre in crescita per lei. Il suo primo libro, scritto con Stella Pulpo, "Le corna stanno bene su tutto" ha venduto oltre 100.000 copie. Giulia inoltre ha anche recitato recentemente in una fiction sul web: "Una vita in bianco". Chissà quali sorprese ci riserverà Giulia con questo nuovo team che sta formando.