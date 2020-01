Oggi andrà in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip. Dopo che mercoledì 8 gennaio il GF ha debuttato con ascolti non brillantissimi (la prima puntata ha ottenuto un ascolto pari a 3,4 milioni di telespettatori, battuto dal film Heidi su Rai 1), Alfonso Signorini cercherà di invertire la rotta. In studio, nelle vesti di opinionisti, Pupo e Wanda Nara. Uno dei maggiori punti di interesse riguarda la bufera social scoppiata intorno a Fabio Testi, uno dei concorrenti entrati durante la prima puntata.

L'attore infatti è stato eliminato dalle donne e sembrerebbe che abbia giustificato tale scelta utilizzando una frase misogina.

L'attore nella bufera per una frase misogina

Durante la prima puntata, infatti, Alfonso Signorini ha chiesto alle concorrenti donne di scegliere un concorrente uomo da eliminare. Dopo le nomination il personaggio più votato è stato l'attore Fabio Testi, tra i più attesi alla vigilia vista la fama di cui gode. L'attore, in realtà, non è stato eliminato ma bensì è stato solo mandato nel tugurio, luogo della casa in cui vi sono i quattro reduci delle edizioni passate del GF (Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese).

Sergio Volpini, alla vista di Fabio Testi, ha chiesto all'attore il motivo per il quale fosse stato eliminato dalle donne ed è qui che è arrivata la frase incriminata: "Mi hanno eliminato perché temevano di essere violentate". La frase non è stata sottolineata durante la diretta (probabilmente non è stata nemmeno sentita in studio a causa della confusione), ma sui social è partita una vera e propria bufera. Per chi non avesse sentito la frase, essa è ancora ascoltabile nella replica della puntata sul sito di Mediaset Play (dal minuto 3:12:30). Ancora non è chiaro se stasera Alfonso Signorini tornerà sull'argomento o se gli autori del programma scelgano di prendere qualche provvedimento.

GF Vip, le anticipazioni della prossima puntata

Ma la questione Fabio Testi non è l'unica a tenere banco in vista della prossima puntata; nel corso della puntata si saprà se Serena Enardu potrà entrare per 7 giorni nella casa del Grande Fratello.

Tra i concorrenti c'è infatti Pago, il suo ex compagno; la loro storia d'amore si è conclusa durante la partecipazione a Temptation Island ma la donna ha affermato di voler approfittare del programma per cercare di chiarirsi con il cantante. Nel corso della diretta faranno il loro ingresso nella casa gli altri concorrenti rimasti, ovvero Barbara Alberti, Antonio Zequila, Andrea Montovoli, Carlotta Maggiorana, Aristide Malnati, Fernanda Lessa, Ivan Gonzales ed Elisa De Panicis.