Finalmente sulla rete ammiraglia Rai è tornata la fortunata fiction Don Matteo con la sua dodicesima stagione, che ha segnato anche l’ingresso a sorpresa di Fabio Rovazzi. Nel secondo episodio, che i telespettatori vedranno in prime time il 16 gennaio, farà ritorno in città Sergio La Cava (Dario Aita), un trentenne dall’aria ambigua. La new entry, dopo aver trascorso ben sei anni dietro le sbarre del carcere, avrà un conto in sospeso e farà capire di essere disposto a tutto per raggiungere il suo scopo.

L’inaspettata comparsa del giovane non farà per niente piacere ad Anna Olivieri, visto che comincerà ad essere parecchio confusa dal punto di vista sentimentale.

Riassunto della prima puntata

Il 9 gennaio su Rai 1 è stata trasmessa l’attesissima prima puntata dell’amata serie televisiva prodotta da Luca e Matilde Bernabei per Lux Vide, e con protagonista il celebre Terence Hill. Il capitano Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) e il Pm Marco Nardi (Mauricio Lastrico), sono stati abbastanza impegnati con i preparativi delle loro imminenti nozze.

Purtroppo questo momento di gioia è stato rovinato dal rapimento di Andrea, il figlio di un famoso cardiochirurgo di Spoleto. Anna dopo aver ritrovato il bambino ha risolto un problema professionale, in grado addirittura di ostacolare il suo matrimonio. Intanto tutti i cittadini hanno fatto il possibile per scoprire come poter trovare i soldi lasciati da un misterioso benefattore, ovvero migliaia di euro racchiusi in delle scatole accompagnate da origami. Un individuo dall’identità oscura ha approfittato del grande caos, per attentare alla vita di Don Matteo.

Trama del secondo episodio: Sergio ritorna in città e sconvolge Anna

Le anticipazioni del secondo appuntamento in programmazione giovedì 16 gennaio alle ore 21:25, e intitolato ‘Non nominare il nome di Dio invano’, dicono che Don Matteo accoglierà in canonica una bambina di sei anni chiamata Ines.

Quest’ultima sarà affidata al parroco di Spoleto, poiché sua nonna non riuscirà più a prendersi cura di lei a causa di diversi problemi dovuti all’avanzare dell’età. Nel contempo l’adolescente Sofia quando si troverà ad affrontare un imprevisto più grande di lei instaurerà un forte legame con Jordi, un suo compagno di classe isolato da tutti. Quest’ultimo oltre a ritrovare sé stesso per merito della sua passione per il ballo, uscirà dalla sua emarginazione grazie a Sofia. Successivamente in città rimetterà piede Sergio La Cava, un misterioso ed affascinante 30enne dal passato oscuro e con una missione ben precisa. Stando a quanto rivelano gli spoiler, il nuovo arrivato sconvolgerà le vite dei residenti di Spoleto, soprattutto quella di Anna che entrerà in confusione quando lo rivedrà. Il capitano infatti non saprà più se sposare il Pm Marco, mentre il maresciallo Cecchini sarà alle prese con dei malintesi.