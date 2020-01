Mancano poche ore alla fatidica scelta finale di Giulio Raselli, il tronista di Uomini e donne che dallo scorso settembre sta tenendo banco con le sue tormentate vicende sentimentali. Dopo avvistamenti e segnalazioni varie, per Raselli è arrivato il momento di congedarsi dalla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi e, soprattutto, di rivelare il nome della persona con la quale intende costruire qualcosa fuori dallo studio televisivo Mediaset. Due le ragazze che sono in lizza: Giovanna e Giulia.

E, a poche ore dalla puntata di U&D, Giulio ha rotto il silenzio con delle storie pubblicate sul profilo Instagram di Raffaella Mennoia, storica autrice della trasmissione di Canale 5.

Giulio Raselli torna sui social prima della scelta finale a Uomini e donne di lunedì 20 gennaio

Giulio ha voluto affidare a due brevi filmati social le sensazioni che sta provando in queste ore, poco prima della puntata che lo vedrà protagonista assoluto a Uomini e donne. Il tronista non ha nascosto che questi, per lui, non sono dei momenti 'sereni', dato che è abbastanza teso e nervoso per quello che succederà lunedì pomeriggio in studio.

Nonostante questa 'sana tensione' che sta provando in queste ore, il tronista non ha nascosto che prova anche un senso di felicità perché finalmente lunedì pomeriggio potrà rivelare al pubblico che lo ha seguito la decisione che ha preso il suo cuore. Le due corteggiatrici che sono arrivate al rush finale sono decisamente molto diverse tra loro, eppure entrambe sono riuscite a far breccia nel cuore del giovane Raselli.

Da un lato c'è Giovanna, dall'altro lato c'è Giulia: due caratteri diversi ma forti entrambi, che in queste settimane hanno saputo dover tenere a bada i modi di fare di Raselli, che spesse volte ha fatto arrabbiare sia l'una che l'altra. Ma quale sarà la decisione finale del tronista? Il pubblico social che ha seguito la trasmissione e il percorso di Raselli fa il tifo per Giulia D'Urso, con la quale il tronista non ha mai nascosto di avere un certo feeling.

La scelta finale di Giulio andrà in onda in diretta su Canale 5

Una scelta decisamente molto attesa, che andrà in onda lunedì 20 gennaio in rigorosa diretta su Canale 5. In questo modo, quindi, non ci saranno spoiler svelati in anticipo (come spesso accade con le registrazioni delle scelte a U&D). Archiviato il percorso di Raselli, i riflettori saranno puntati sugli altri tronisti in carica, tra cui la new entry Daniele Dal Moro, noto al pubblico per la sua partecipazione all'ultima edizione del Grande Fratello condotto dalla D'Ur

so. Daniele si è messo in gioco, alla soglia dei trent'anni, per cercare la vera donna della sua vita.