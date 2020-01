Il giorno è finalmente arrivato: domani, lunedì 20 gennaio, Giulio Raselli farà la sua scelta tra Giovanna Abate e Giulia D'Urso. Il tutto avverrà live sotto l'occhio attento della padrona di casa Maria De Filippi. Che strada deciderà di prendere il tronista alessandrino? Ancora non è dato saperlo, intanto lui e le due corteggiatrici hanno rilasciato delle dichiarazioni a caldo sul profilo IG di Raffaella Mennoia.

Uomini e Donne, Giulio: 'Sono felicissimo'

Oramai manca veramente poco alla scelta di Giulio Raselli che si svolgerà in rigorosa diretta televisiva domani, lunedì 20 gennaio, a partire dalle 14:45 su Canale 5.

Il tronista alessandrino si troverà davanti a un bivio: scegliere tra Giovanna Abate e Giulia D'Urso. In alcune dichiarazioni esclusive, pubblicate da Raffaella Mennoia sul suo profilo Instagram, il ragazzo ha parlato della sua ansia da "pre-scelta": "Sono teso e nervoso. Ho mille emozioni dentro, mille sensazioni".

Il ragazzo però, nonostante tutto, è contento di essere finalmente giunto alla fine di questo suo percorso da tronista all'interno del dating show: "Mi rendo conto che sono felicissimo, perché non vedo l'ora di dire quello che il mio cuore pensa".

Per Giulio ci sarà, finalmente, un lieto fine? Il ragazzo non è nuovo alla "scelta": infatti nella scorsa stagione di Uomini e donne ha avuto la peggio su Manuel Galiano, che ai tempi venne scelto a suo discapito da Giulia Cavaglià.

Giulia D'Urso: 'Sono speranzosa'

Anche le due corteggiatrici, sul profilo Instagram di Raffaella Mennoia, hanno avuto la possibilità di raccontare le loro emozioni a poche ore dalla scelta.

Giulia D'Urso, addirittura, ha dichiarato di non dormirci la notte: "Sono super stanca e agitata in questo periodo. Ho l'ansia, questi giorni sono veramente super tesa". La ragazza pugliese, però, non si perde d'animo e dentro di sé auspica che questa avventura possa concludersi nel migliore dei modi: "Sono speranzosa e so che comunque manca poco".

Nemmeno Giovanna Abate ha nascosto la sua agitazione.

La 25enne romana si è anche mostrata un po' nostalgica in merito all'esperienza che sta per terminare: "Sembrava tanto lontano e invece eccolo qua: il giorno della scelta è ufficialmente arrivato". La ragazza ha dichiarato che solo al pensiero le viene un nodo alla gola: "Le emozioni sono indescrivibili, so solo che a nominarla (la scelta, n.d.r.) mi prende un magone". L'attesa ovviamente, anche per lei, si fa sentire: "È vicino, ma sembrano giorni interminabili".

Il percorso delle due ragazze, all'interno del programma, è stato abbastanza differente. Giovanna più volte, a causa della sua impulsività e della sua voglia di avere da Giulio qualcosa di più rispetto a Giulia, ha minacciato spesso di abbandonare il programma, ma Giulio le ha fatto sempre cambiare idea. Per quanto riguarda Giulia, invece, il tronista ha sempre cercato di proteggerla, anche se alcune segnalazioni hanno rischiato d'interrompere la loro conoscenza.

Tra le due ragazze chi la spunterà?