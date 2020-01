Lunedì 20 gennaio ripartirà su Canale 5 l'appuntamento settimanale con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti condotta da Maria De Filippi. La puntata che aprirà questa nuova settimana di programmazione, del dating show Mediaset, sarà una delle più attese dal pubblico che segue il trono classico, dato che andrà in onda la fatidica scelta finale del tronista Giulio Raselli, il quale finalmente rivelerà il nome della ragazza con la quale intende costruire un futuro fuori dal programma.

Uomini e Donne, spoiler del 20 gennaio: Giulio Raselli farà la sua scelta

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su Uomini e Donne arrivano direttamente dalla pagina Instagram della trasmissione, dove è stato annunciato che lunedì 20 gennaio Giulio si congederà dal programma con la fatidica scelta finale.

La puntata non è stata registrata prima, così come accade tradizionalmente per i protagonisti del trono classico, ma andrà in onda in rigorosa diretta su Canale 5.

Giulio, quindi, rivelerà quale sarà la sua decisione. Due le corteggiatrici che sono giunte al duello finale. Da un lato c'è Giovanna Abate e dall'altra Giulia D'Urso, quest'ultima sembra essere la super favorita del pubblico nel web che segue la trasmissione e commenta le varie puntate sui social.

Del resto anche nel corso della puntata di Uomini e Donne, trasmessa su Canale 5 giovedì 16 gennaio, lo stesso Giulio ha parlato positivamente dell'esterna fatta con Giulia e i suoi genitori, dicendo che si è trovato molto a suo agito, a differenza di quello che è accaduto con la famiglia di Giovanna.

Il tronista, infatti, non ha nascosto che da parte dei genitori di Giovanna ha notato una certa freddezza e ovviamente la ragazza non ha gradito questa "presa di posizione" di Raselli.

I video di Giulio Raselli prima della scelta finale a Uomini e donne

A poche ore dalla fatidica scelta, Giulio è apparso nelle stories dell'autrice di U&D Raffaella Mennoia, ammettendo di essere teso e nervoso per questo fatidico momen

to. "Ho mille emozioni dentro, mille sensazioni", ha dichiarato il tronista in carica, ma ha aggiunto che al tempo stesso è felice perché non vede l'ora di rivelare al pubblico ciò che sente il suo cuore e che finalmente potrà rivelare a tutti.

Come da tradizione, la puntata di U&D di lunedì pomeriggio, dedicata alla scelta di Giulio, sarà ritrasmessa anche in replica su La 5 sia nell'access prime time alle 19:40, che successivamente in seconda serata a partire dalle 23:30 circa sul canale 30 del digitale terrest

re. La puntata, ovviamente, si potrà rivedere in replica streaming online anche da tablet o cellulare sul portale ufficiale del programma Witty Tv.