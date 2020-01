Come procede la storia d'amore tra Ida e Riccardo, una delle coppie più chiacchierate e al tempo stesso seguite tra quelle nate a Uomini e donne trono over? È questa la domanda che si sono posti i numerosi fan dopo che i due sono 'scomparsi' dalle ultime registrazioni della trasmissione sentimentale di Maria de Filippi, pronti a vivere la loro relazione fuori dal contesto televisivo. Come se non bastasse, poi, i due avevano trascorso anche il Natale da separati, alimentando ancora di più i dubbi dei fan i quali temevano fossero di nuovo in crisi.

Ma questa non è la realtà dei fatti: a Capodanno, infatti, i due protagonisti del trono over sono stati insieme.

Ida e Riccardo felici e innamorati a Capodanno: scongiurate le voci di possibile crisi

Le gossip news su Uomini e donne, infatti, rivelano che dopo aver trascorso il Natale da 'separati', ognuno nella propria città e con la propria famiglia, Ida e Riccardo si sono ritrovati per trascorrere insieme a Brindisi la serata di fine anno e festeggiare l'arrivo del 2020.

I due piccioncini del trono over si sono immortalati in una serie di foto e stories che hanno postato sui loro account social, dove vengono seguiti da centinaia di migliaia di persone.

Immagini che ovviamente hanno rallegrato i tantissimi fan, felici di rivedere la coppia Ida-Riccardo di nuovo insieme pronti a trascorrere insieme la serata più importante dell'anno.

Foto che lasciavano poco spazio all'immaginazione, dato che Ida e Riccardo sono apparsi felici e innamorati: sorrisi dolci, grande sintonia e felicità. Sono questi gli ingredienti emersi dalle stories della coppia protagonista del trono over. Non è mancato neppure il momento intimità. Ad un certo punto, infatti, la Platano ha postato una stories dove la si vedeva a letto, mentre Riccardo appariva coperto da un solo asciugamano.

Superati i problemi di coppia: per Ida e Riccardo il 2020 inizia alla grande

A quanto pare, quindi, i due sono riusciti a superare anche quei problemi legati all'intimità che in un primo momento avevano messo in discussione la loro stabilità.

La Platano, infatti, all'interno dello studio di Uomini e donne si era lamentata del fatto che tra lei e Riccardo non ci fossero più dei momenti di passione come un tempo e questa situazione aveva finito per mettere in discussione il loro rapporto.

Problemi che tuttavia sembrano ormai scongiurati. Il 2020, infatti, è iniziato nel migliore dei modi per la coppia Ida-Riccardo e a questo punto i fan sperano anche di poterli rivedere al più presto nello studio di Uomini e donne, così da poter raccontare agli spettatori l'evolversi del loro rapporto sentimentale.