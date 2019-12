Al centro del Gossip di questi giorni ci sono ancora una volta, Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Qualche settimana fa, nello studio di Uomini e donne il tarantino aveva inaspettatamente chiesto a Ida se voleva diventare sua moglie. La donna però non accettò l'anello dicendo di avere molti dubbi e infatti decise di prendersi una pausa di riflessione. Ieri pomeriggio però Riccardo ha postato delle stories sul suo profilo Instagram in cui finalmente si vede che Ida indossa il prezioso gioiello. Quindi si torna a parlare di matrimonio.

Riccardo Guarnieri organizza una romantica sorpresa per Ida

I fans del programma ricorderanno infatti che Riccardo qualche settimana fa si presentò in studio con un anello chiedendo ad Ida se voleva sposarlo. In un primo momento la donna disse di voler chiudere definitivamente la storia d'amore. Poi però dichiarò di non voler rinunciare all'uomo perché ancora innamorata di lui. Aggiunse anche, che prima di poter compiere un passo così importante occorre costruire delle basi solide, una relazione stabile.

I due infatti non riuscivano mai a trovare un punto d'incontro. Ieri un nuovo colpo di scena in questa intricata vicenda sentimentale. Riccardo ha provato di nuovo a darle l'anello e questa volta pare che sia andata bene. Vediamo cosa è successo, guardando le Instagram stories postate ieri da Guarnieri sul suo profilo social.

È ritornato il sereno tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Finalmente dopo tante discussioni e incomprensioni, Ida ha indossato il famoso anello con cui Guarnieri le aveva fatto la proposta di matrimonio a Uomini e Donne. Riccardo Guarnieri le ha fatto una romantica sorpresa ridandoglielo per la seconda volta. Ida Platano è rimasta senza parole dicendo all'uomo che le aveva confermato di non averlo portato. Riccardo Guarnieri ha ripreso tutta la scena con il cellulare per poi condividerla nelle stories di Instagram con tutti i followers che fanno il tifo per loro e che sperano che ci sia il tanto desiderato lieto fine. Ida Platano, visibilmente emozionata ha indossato l'anello e poi ha baciato appassionatamente il suo fidanzato.

Riccardo Guarnieri anche lui molto felice ha esclamato: "Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta." Le nozze quindi ora sembrano davvero vicine per la coppia che però questa settimana non era in studio, perché alla festa per il compleanno del figlio Ida Platano. Anche in questa occasione Riccardo Guarnieri era presente ed ha aggiornato costantemente i followers con varie stories postate sulle rispettive pagine Instagram. Nelle Stories entrambi appaiono dopo tanto tempo di nuovo sorridenti e felici insieme.