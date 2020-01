Teresa Langella potrebbe essere una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 4: questo almeno è quello che si deduce dalle parole che la giovane ha usato nelle scorse ore per informare i fan della pausa che si sta prendendo dai social network. Pare che l'ex tronista di Uomini e donne stia per intraprendere una nuova avventura professionale che la terrà lontana dal web per del tempo: i rumors su una sua possibile partecipazione al reality Mediaset, si moltiplicano con il passare delle ore.

Teresa probabile inquilina della Casa del GF Vip: gli indizi social

Il cast della quarta edizione Vip del Grande Fratello, prende forma con il passare dei giorni: sono nove, infatti, i personaggi famosi che sono stati ufficializzati dagli addetti ai lavori nel ruolo di concorrenti del format che debutterà in Tv il prossimo 8 gennaio.

Ai già noti Rita Rusic, Pago, Paolo Di Benedetto e Antonella Elia, potrebbe aggiungersi una ragazza che deve la sua notorietà a Uomini e Donne: lei è Teresa Langella, ex tronista e fidanzata di Andrea Dal Corso, anche lui volto molto amato del dating-show di Canale 5.

A far pensare che la napoletana sia prossima ad entrare nella Casa più spiata d'Italia, sono state le parole che lei stessa ha usato sui social network per mettere al corrente i fan della pausa che sta per prendersi dalla "vita reale": per un periodo, infatti, la giovane non si farà viva né su Instagram né agli eventi, segno che nel suo imminente futuro c'è in programma qualcosa di molto importante.

"La notizia lavorativa di cui vi parlavo, sta per arrivare. Come ogni bella cosa ha i suoi tempi e non posso parlarvene. Chiamatela scaramanzia", ha fatto sapere Teresa in una Stories che è apparsa sul suo account personale il 1° gennaio.

Il saluto della Langella ai followers di Instagram

A catturare l'attenzione dei curiosi, però, sono state le parole che ha usato Teresa oggi, 2 gennaio, quando ha pubblicato un messaggio su IG che era un arrivederci a chi la segue con affetto da quando ha partecipato a Uomini e Donne.

Mentre si trovava in treno diretta verso una meta sconosciuta, la Langella ha condiviso il seguente pensiero: "È arrivato il momento. Ho bisogno di staccare per un po' da tutto, anche dal cellulare che ha preso il sopravvento nella mia vita. Andrò lontano ma sarà bellissimo".

La napoletana ha promesso ai suoi tanti fan che li porterà con sé in questa nuova misteriosa esperienza, anche se non ha ancora svelato di cosa si tratta. Sapendo che il Grande Fratello Vip comincerà l'8 gennaio, non è affatto da escludere che la ragazza sia già partita alla volta di Roma (lei vive a Milano col fidanzato Andrea) per prepararsi al meglio al debutto nel reality della settimana prossima.