Il Paradiso delle Signore 4 continua a stupire i suoi telespettatori: la programmazione del nuovo anno, infatti, ha portato molte novità nelle vite dei protagonisti della Milano degli anni '60.

Nella settimana che va dal 13 al 17 gennaio, Marta perderà il bambino e troverà conforto nei suoi cari, mentre i Cattaneo proveranno a salvare la drammatica situazione di Federico rivolgendosi a un medico importante. Inoltre Angela deciderà di licenziarsi dal circolo, mentre Adelaide racconterà ai nipoti del piano di Umberto.

Trame Il Paradiso delle Signore 4, settimana dal 13 al 17 gennaio: Federico incontra Marcello

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 della settimana dal 13 al 17 gennaio raccontano che a casa Cattaneo, dopo aver scoperto che Federico forse non potrà più camminare, ci sarà molta apprensione. Silvia deciderà di parlarne con Roberta e, successivamente, con Luciano cercheranno un luminare a cui rivolgersi per avere qualche speranza. Più tardi Federico verrà a conoscenza delle sue reali condizioni e chiederà ai suoi genitori di poter tornare al Paradiso per salutare i suoi amici.

I Cattaneo non saranno molto d'accordo, ma alla fine Federico seguirà il suo volere. Quando sarà al grande magazzino, il ragazzo incontrerà Marcello sotto gli occhi di Roberta. Intanto Clelia verrà a sapere del dramma del giovane Cattaneo e non nasconderà al ragioniere il suo disappunto per non essere stata informata di questo grave avvenimento della sua vita.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, puntate fino al 17 gennaio: Umberto umiliato al circolo

Le trame de Il Paradiso delle Signore 4 fino al 17 gennaio rivelano che ci sarà una pessima notizia anche per Marta Guarnieri. La signora Conti, infatti, perderà il bambino e questo tragico evento sconvolgerà la sua vita. Tuttavia Marta potrà contare sull'affetto del marito, sul fratello Riccardo e sulle Veneri che le staranno accanto in questo momento difficile.

La vicinanza dei propri cari avrà un effetto terapeutico su Marta che proverà comunque ad andare avanti e superare il grande dolore.

Nel frattempo a casa Guarnieri le cose prenderanno una piega decisamente complicata per Umberto. La relazione tra il commendatore e Adelaide verrà scoperta da Flavia che ne parlerà anche con Achille Ravasi. Per la Contessa, l'unico modo di risolvere la situazione sarà quello di confessare la verità anche a Marta e Riccardo che resteranno scioccati dal piano di Umberto. In questo caso, Vittorio, consiglierà ai due fratelli di essere meno duri con il Guarnieri che verrà umiliato pubblicamente da Flavia al circolo.

Più tardi, su consiglio di Angela, Riccardo proporrà ai suoi soci Marta e Vittorio di trasferire il conto del Paradiso alla banca di suo padre. Questo passo farà riappacificare il giovane Guarnieri con Umberto dopo anni di incomprensioni.

Al circolo, invece, per Angela la guerra continuerà: Ludovica non avrà nessuna intenzione di smettere di farle pressione. La giovane cameriera, esasperata dal comportamento delle Brancia e di Ludovica, sceglierà di licenziarsi dal circolo.