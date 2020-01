Nella prima serata di questo venerdì 17 gennaio 2020 le principali reti televisive in chiaro offrono una vasta di gamma di possibilità: programmi di intrattenimento, reality, trasmissioni di approfondimento, film e telefilm, ci sono possibilità di passare una spensierata serata davanti alla Tv praticamente per tutti i tipi di telespettatori.

Approfondiamo di seguito i palinsesti del prime time di stasera di Rai, Mediaset, La7, Tv8 e canale Nove.

Canali Rai

Su Rai 1 alle 21:25 va in onda la seconda puntata del talent game show “Il cantante mascherato”, ispirato al format sudcoreano “King of Masked Singer”.

Conduce Milly Carlucci, nella giuria ci sono Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto, Ilenia Pastorelli e Patty Pravo.

Su Rai 2 alle 21:20 saranno trasmessi due episodi della undicesima stagione della serie televisiva statunitense N.C.I.S. Los Angeles. Nel terzo episodio dal titolo “Insieme per forza”, l’ammiraglio Kilbride chiede aiuto alla squadra per recuperare un ostaggio. Nel quarto episodio “Contagio” si indaga sulla morte di un tenente della Marina, che avrebbe potuto causare un’epidemia di Ebola.

Su Rai 3 va in onda il film “Aspirante vedovo”, commedia del 2013 diretta da Massimo Venier con Fabio De Luigi e Luciana Littizzetto. Alberto è sposato con la ricca Susanna. Un incidente aereo lo illude di averne ereditato il patrimonio, ma dal momento che ciò non è realmente accaduto, l'uomo si decide a escogitare una soluzione per liberarsi definitivamente della consorte.

Le reti Mediaset

Su Canale 5 nuovo appuntamento con il reality show “Grande Fratello Vip”, giunto alla quarta edizione.

Conduce Alfonso Signorini, come opinionisti Wanda Nara e Pupo. In questa puntata in nomination ci sono Andrea Montovoli ed Elisa De Panicis.

Su Italia 1 alle 21:20 va in onda il film “Io sono vendetta”, diretto nel 2016 da Chuck Russel. John Travolta è Stainley Hill, un ex membro delle forze speciali che vuole vendicare la morte della moglie facendosi giustizia da sé.

Su Rete 4 alle 21:25 nuovo appuntamento con Quarto Grado, programma di approfondimento dei casi dei cronaca condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Nella puntata si parlerà della scomparsa di Samira El Attar, donna scomparsa in provincia di Padova lo scorso 21 ottobre.

Gli altri canali

Su La7 alle 21:15 va in onda la seconda puntata della terza stagione di Propaganda Live, talk show ideato e condotto da Diego Bianchi, detto “Zoro”. Ospite fisso Memo Remigi.

Su Tv8 alle 21:30 va in onda la prima puntata della quinta edizione di “Quattro ristoranti”, il cooking show condotto da Alessandro Borghese.

Si riparte da quattro ristoratori di Hong Kong: Christian, Ermanno, Stefano e Alessandro. In palio ogni puntata un premio di 5mila euro.

Su Nove alle 21:25 va in onda “I Migliori Fratelli di Crozza”, con il meglio dell’ultima stagione del programma “Fratelli di Crozza”, in attesa del debutto della prossima edizione previsto per il 28 febbraio. Tra le 'vittime' di Maurizio Crozza figurano anche Luigi Di Maio e Matteo Salvini.