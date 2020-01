È andata in onda venerdì 10 gennaio la prima puntata de "Il Cantante Mascherato", il nuovo talent show di Rai 1. Grazie alla simpatia della padrona di casa Milly Carlucci e alla giuria d’eccezione, il nuovo programma ha mandato in visibilio i telespettatori facendo molto discutere il popolo del web.

Il meccanismo del gioco

Scopo dello show è indovinare i personaggi che si nascondono sotto le meravigliose e pittoresche maschere che li ricoprono dalla testa ai piedi, semplicemente sentendoli cantare.

Ogni concorrente, appartenente al panorama televisivo e musicale italiano, si esibirà in una performance canora e sarà giudicato dalla giuria e dal pubblico. Al termine della puntata, il cantante mascherato che avrà ottenuto il minor numero di voti verrà eliminato e sarà costretto a rivelare la propria identità. L’adattamento italiano dello show prevede una giuria composta da Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto, Ilenia Pastorelli e Patty Pravo.

Ascolti e opinioni

La prima puntata ha avuto molto successo tra i telespettatori, tanto da provocare una serie di botta e risposta sulla pagina instagram del programma al fine di individuare i personaggi nascosti sotto le maschere.

Si sono contati quasi 4 milioni e mezzo di telespettatori, con uno share del 20,85%.

Gli Indizi

La conduttrice ha dichiarato che i concorrenti hanno complessivamente partecipato per 46 volte al Festival di Sanremo, portando a casa 5 vittorie, venduto 250 milioni di dischi, condotto oltre 70 programmi televisivi, interpretato 25 film, tenuto concerti in tutto il mondo in oltre 30 paesi, pubblicato 10 libri, 88 album discografici e registrato milioni di ore televisive.

Ma vediamo nel dettaglio i singoli indizi riguardanti i concorrenti:

Il Leone, simbolo di forza e coraggio si presenta vestito da gladiatore romano e spiega come qualità quali la propria identità e il senso di libertà siano essenziali per lui.

La Barboncina è gentile ma non si lascia sopraffare dagli altri; lavora sempre ed è sempre stata un po’ mascolina.

Il Pavone è un animale vanitoso, ma chi si nasconde sotto la sua maschera non si è mai pavoneggiato.

Il Coniglio ha un aspetto punk e gli autori affermano che “Tutti si innamoreranno di lui"; si descrive come tenero e amante della famiglia

Il Mostro suscita molta simpatia e si pente di aver trascurato la famiglia in passato a causa di impegni lavorativi.

Il Mastino napoletano è grosso e fedele; definito “Un pezzo di pane”, pare che abbia avuto una corporatura robusta in passato e si dichiara orgoglioso di essere italiano.

L’Angelo infine è maestoso ma a metà tra la luce è l’ombra; definito spesso un piccolo demonio ma sotto sotto è buono.

I pronostici del web

Sebbene le voci siano occultate e modificate per mantenere la suspense, il popolo social sembra avere le idee abbastanza chiare. I vip nascosti sarebbero infatti (in ordine come sopra): Albano, Arisa, Donatella Rettore, Teo Mammucari, Fausto Leali, Alessandro Greco e Valerio Scanu.

Non ci resta che continuare a seguire Il Cantante Mascherato ogni venerdì sera su Rai 1 per avere altri indizi e giocare con questo nuovo e promettente show.