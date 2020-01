Si rinnova anche questa settimana su Rai l'appuntamento con la serie televisiva italiana, "Don Matteo 12", interpretata da Terence Hill e Nino Frassica. La scorsa settimana, la puntata d'esordio del nuovo ciclo di episodi ha fatto registrare uno share del 30.6% con 7.005.000 milioni di telespettatori. Giovedì 16 gennaio è stata trasmessa in prima serata, su Rai 1, la seconda puntata della dodicesima stagione della serie: è andato in onda l'episodio intitolato "Non nominare il nome di Dio invano", incentrato sul ritorno a Spoleto di un uomo appena uscito di prigione, Sergio La Cava.

Per coloro che non hanno potuto seguire il secondo appuntamento sulla rete ammiraglia della Rai, vi informiamo che la replica sarà facilmente reperibile sui siti ufficiali Rai.

Dove vedere online la replica della seconda puntata

Nel dettaglio, si informa che la replica della seconda puntata di "Don Matteo 12" sarà disponibile soltanto in streaming sul sito on demand Rai Play. Tale sito, infatti, contiene una pagina dove sono disponibili tutte le repliche degli episodi di questa stagione già andati in onda, più quelle delle precedenti undici.

Da ricordare che, per visualizzare le repliche su Rai Play, è indispensabile registrarsi in maniera del tutto gratuita al sito e scaricare l'applicazione omonima sui propri dispositivi mobili.

Sergio ritorna a Spoleto

La trama ufficiale del secondo episodio intitolato "Non nominare il nome di Dio invano" ci segnala che Don Matteo deciderà di aiutare un'anziana donna di Spoleto, accogliendo in canonica la sua nipotina orfana di 6 anni che non riesce più ad accudire.

Arrivata in canonica, la piccola si ambienterà immediatamente, facendo amicizia fin da subito con Natalina, Pippo e il Pm Marco Nardi con cui condividerà anche la passione per la musica rock. Sofia sarà alle prese con Jordi Ferrazzoli, un suo ex compagno di scuola che, ai tempi del liceo, era un tipo emarginato da tutti a causa del suo carattere particolarmente scontroso e solitario. Nonostante ciò, la giovane si ritroverà a condividere con Jordi la passione per il ballo, l'unica disciplina in cui lui riesce a dare il meglio di sé.

Poco dopo, infatti, Sofia scoprirà che il giovane aspira a frequentare una nota accademia di ballo per diventare un ballerino professionista. Nel frattempo, arriverà in città Sergio La Cava, un giovane di 30 anni dal passato misterioso, ritornato a Spoleto dopo aver scontato 6 anni di prigione. In brevissimo tempo però, Don Matteo scoprirà che il giovane nasconde un'indole molto pacata sotto la scorza da uomo duro e distaccato, oltre ad avere un legame particolare con Anna.

Quest'ultima, infatti, lo conosce dai tempi in cui fu arrestato e condannato a scontare una lunga pena detentiva.