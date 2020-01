Nuovo amore per Clelia Calligaris ne Il Paradiso delle Signore 4. Stando alle anticipazioni delle puntate di febbraio della soap opera campionessa di ascolti di Rai 1, la Capo commessa potrebbe dare una svolta alla sua vita sentimentale. Tutto comincerà quando Clelia conoscerà Ennio Palazzi (Tommaso Basili), un affascinante e ricco imprenditore che le verrà presentato da Vittorio Conti. Tra i due, l'attrazione sarà elettrica.

Nel cast della soap inoltre, si aggiungeranno altri attori che daranno il via a nuovissime story-line decisamente interessanti.

Tra questi troviamo Sebastiano Gavasso (che darà il volto a Orlando Brivio) e Verdiana Costanzo nel ruolo di Lorena Mascoli. Di seguito, le anticipazioni a riguardo.

Il Paradiso delle Signore 4: nuovo amore per Clelia

Nelle puntate di febbraio dell'amata soap opera di Rai 1, Clelia potrebbe stravolgere la sua vita sentimentale grazie all'incontro con Ennio Palazzi, un uomo tanto affascinante quanto ricco. Il Palazzi, tra l'altro, è il proprietario del grande cinema accanto al Paradiso, un'occasione in più per incrociare la bella capo commessa.

Tuttavia, a fare le presentazioni ufficiali sarà Vittorio Conti, uno degli amici più stretti di Ennio. Sarà in quel momento e in quella stretta di mano che Clelia proverà una fortissima attrazione per il misterioso uomo.

Ad interpretare Ennio Palazzi sarà un attore conosciuto. Lui è Tommaso Basili, intrigante protagonista della seconda e terza stagione de L'Isola di Pietro, fiction di successo con Gianni Morandi andata in onda su Canale 5.

I fan della coppia Clelia-Luciano dunque, potrebbero rimanere delusi, anche se le sorprese ne Il Paradiso delle Signore non faticano certo ad arrivare. La puntata nella quale Ennio farà la sua comparsa ufficiale è programmata su Rai 1 per il 12 febbraio 2020.

Due nuovi personaggi ne Il Paradiso delle Signore 4

Quella di Ennio Palazzi non sarà l'unica new entry della soap opera. Già a gennaio, precisamente il 24, conosceremo Orlando Brivio e Lorena Mascoli, rispettivamente interpretati da Sebastiano Gavasso e Verdiana Costanzo.

Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Orlando è un uomo molto particolare ed originale, che non mancherà di stravolgere alcune dinamiche. Entusiasta del suo lavoro da editore di fotoromanzi, penserà bene di trasformare il Grande Magazzino in un grande set.

Lorena e Marcello, attrazione irresistibile

Lorena invece, avvenente e vanitosa, è una donna che pensa solo alla carriera e al successo.

Tuttavia, le sue certezze verranno meno quando conoscerà Marcello, per il quale perderà la testa: due mondi agli antipodi che non potranno fare più a meno l'uno dell'altra. Ennio e Clelia (Enrica Pintore) non saranno molto diversi da Lorena e Marcello: lei capo commessa, lui ricco imprenditore ma entrambi con la speranza di trovare il vero amore. Senza dubbio, nei prossimi giorni emergeranno altri dettagli sui nuovi personaggi de Il Paradiso delle Signore 4 e sulle relative storyline.