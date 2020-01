La relazione tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri sembra procedere a gonfie vele anche lontano dagli studi di Uomini e donne: dopo aver trascorso il Capodanno insieme in Puglia, i due hanno continuano a mandarsi messaggi d'amore sui social network, confermando di andare d'amore e d'accordo. Stando ad un'indiscrezione che ha riportato l'ultimo numero di "Nuovo", la dama e il cavaliere del Trono Over potrebbero presto convolare a nozze: per la gioia dei fan, inoltre, si vocifera che il giorno più bello della coppia potrebbe essere raccontato in uno show Tv inedito.

Ida e Riccardo: dalle liti a Uomini e Donne al possibile matrimonio

È passato circa un mese da quando Ida Platano ha deciso di dare una concreta chance a Riccardo Guarnieri negli studi di Uomini e Donne: i due, dopo mesi di litigi e incomprensioni, hanno scelto di viversi nella quotidianità, non partecipando alle ultime registrazioni del Trono Over.

Le riviste di Gossip, però, non smettono di occuparsi della coppia che ha regalato ascolti record al dating-show soprattutto nell'ultimo anno. "Nuovo", per esempio, ha lanciato un'indiscrezione che, qualora fosse vera, renderebbe felici i tantissimi fan dei protagonisti della versione "senior" della trasmissione.

Sull'ultimo numero del settimanale edito da Cairo, infatti, in questi giorni si legge: "Le loro nozze potrebbero diventare uno show Tv".

I dettagli sulle possibili nozze della coppia di Uomini e Donne Over

La rivista "Nuovo", inoltre, sostiene che il probabile matrimonio tra Ida e Riccardo potrebbe celebrarsi davanti alle telecamere, le stesse davanti alle quali si sono conosciuti ed innamorati un paio d'anni fa.

"In questo show tv potrebbero essere mostrati i preparativi, la cerimonia e i festeggiamenti", si legge sulle pagine del settimanale di gossip che per primo ha lanciato questo rumors.

Non sarebbe la prima volta in prime time per Uomini e Donne: il dating-show, infatti, ha avuto vari speciali serali, dalle scelte di alcuni tronisti nel Castello (Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni, Ivan Gonzalez e Teresa Langella a febbraio scorso) all'indimenticabile lettera con la quale Gemma Galgani provò a rinquistare Giorgio Manetti nel settembre di qualche anno fa.

Ida si mostra vestita da sposa su IG: fan di Uomini e Donne sognano

Un altro indizio che avvalorerebbe la tesi delle possibili nozze tra Ida e Riccardo, sono le foto e i video che lei ha pubblicato su Instagram nelle scorse ore, nei quali sfoggia vari abiti da sposa. La dama di Uomini e Donne Over, dunque, starebbe cominciando a pensare al tipo di vestito da indossare nel suo giorno più bello, quello che la farebbe diventare la moglie di Guarnieri dopo tanti tira e molla.

Le voci su un possibile speciale in prima serata del dating-show, comunque, si rincorrono da tempo sul web: sono migliaia i sostenitori della coppia formata dalla parrucchiera bresciana e dal personal trainer pugliese, perciò sarebbe una mossa vincente da parte della redazione quella di dedicare loro una o più puntate serali nelle quali raccontare questo agognato lieto fine.