Giungono notizie sulle modalità in cui andrà in onda la scelta di Giulio Raselli: il tronista di Uomini e Donne è pronto per comunicare chi tra Giovanna e Giulia ha fatto breccia nel suo cuore. La puntata tanto attesa verrà trasmessa il prossimo lunedì 20 gennaio su Canale 5 alle 14.45 circa e se non sono ancora giunte anticipazioni circa la decisione di Giulio è perché sarà in diretta. Il pubblico a casa conoscerà il nome della corteggiatrice prescelta nel momento stesso in cui Raselli lo pronuncerà.

Giulio sceglierà tra Giulia e Giovanna

Negli ultimi giorni si erano diffuse voci secondo le quali la scelta di Giulio era stata già registrata ma non aveva avuto luogo in studio. Adesso, però, a mettere a tacere ogni pettegolezzo ci ha pensato la redazione del dating show di Canale 5 che ha fatto sapere al pubblico attraverso Instagram che la scelta di Raselli deve ancora verificarsi: la data da segnarsi in agenda è il 20 gennaio. Lunedì prossimo il tronista affronterà in diretta le sue corteggiatrici ma una sola tra Giulia e Giovanna uscirà trionfante dallo studio.

Giulio, però, è ben consapevole che sia Giulia che Giovanna hanno i loro motivi per dire un 'no': quando tronista e corteggiatrici, una per volta, si siederanno nelle poltrone rosse al centro dello studio dovranno mettere tanti momenti nel piatto della bilancia. Non sono mancate liti e discussioni con entrambe, ma è anche vero che le ragazze hanno messo in mostra con i loro atteggiamenti tanti aspetti del carattere di Raselli.

Giulio adesso è convinto di avere tutti gli elementi necessari per giungere ad una scelta consapevole.

Il percorso di Giulio: da corteggiatore a tronista

Frattanto, sui social i pronostici si sprecano: c'è chi crede che Giulia sia la favorita di Giulio, soprattutto riconsiderando le prime esterne che i due hanno condiviso dove la complicità era palpabile. E' anche vero, però, che Giovanna non ha mai perso al speranza di conquistare il tronista.

Giulio ha sempre detto di essere sinceramente interessato alle sue corteggiatrici e per un lungo periodo entrambe, per motivi diversi, hanno avuto un posto nel cuore del ragazzo.

Prima corteggiatore di Giulia Cavaglià, poi tentatore di Sabrina Martinengo a Temptation Island, Giulio nel corso del tempo ha mostrato al pubblico vari aspetti del suo carattere. In molti lo hanno accusato di essere un po' troppo altezzoso, ma non sono mancati i momenti in cui Raselli ha mostrato il suo lato più dolce.

Proprio per tali ragioni, la scelta di Giulio si prospetta come emozionante, soprattutto per l'epilogo che potrebbe avere.

Giulio riceverà un si o un no?

Giovanna ha affermato, dopo le ultime esterne che Giulio ha fatto con Giulia, che la sua potrebbe anche essere una risposta negativa, e i motivi per dire 'no' non le mancherebbero. Adesso non resta che vedere se Giulio in che modo Giulio si dichiarerà alla sua scelta, con la speranza che la ragazza di cui farà il nome potrà diventare la sua fidanzata.

Il trono classico, che si alterna alle vicende di dame e cavalieri del trono over, ha tanti nuovi protagonisti. L'arrivo di Daniele Dal Moro sul trono ha movimentato ancora di più il dating show: le prossime puntate saranno ricche di novità che non mancheranno di appassionare i telespettatori.