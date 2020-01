Il Paradiso delle Signore 4 continua ad emozionare i suoi numerosi telespettatori con le storie che riguardano le vite dei personaggi nella Milano degli anni '60. Protagoniste della puntata di mercoledì 15 gennaio saranno le famiglie Cattaneo e Guarnieri. Per i Cattaneo, la situazione di Federico è ovviamente molto grave, il ragazzo chiederà comunque di recarsi al Paradiso, contrariamente a quanto vorranno i genitori. I Guarnieri dovranno affrontare le conseguenze dei comportamenti di Umberto che verrà umiliato al circolo da Flavia e si ritroverà contro anche i figli.

Federico rivede i suoi amici

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di mercoledì, 15 gennaio, svelano che Federico vorrà andare a trovare i suoi amici al Paradiso. I suoi genitori si opporranno a questa scelta, ma il giovane Cattaneo non vorrà sentire ragioni. Il giovane si recherà dunque al grande magazzino e qui incontrerà anche Marcello. Barbieri ed il suo rivale in amore faranno la loro conoscenza sotto gli occhi di Roberta. Come reagirà la ragazza di fronte a questa scena?

La signorina Pellegrino troverà in Clelia una confidente e racconterà alla capocommessa la reale situazione clinica di Federico.

Più tardi la Calligaris, parlando con Luciano, non nasconderà al ragioniere la sua delusione per aver appreso una notizia di questa gravità dalla Venere e non dal suo vecchio amore. Tra i due ex amanti potrà riaccendersi qualcosa?

Flavia umilia Umberto

Nella puntata di mercoledì, inoltre, Marta e Riccardo avranno un atteggiamento molto duro con il padre. I due fratelli, infatti, una volta scoperti i piani del commendatore, lo vedranno sotto una luce diversa, ma Vittorio proverà a farli ragionare e li convincerà ad essere più tolleranti. Intanto Ludovica accuserà la Contessa di aver messo in cattiva luce sua madre Flavia, rendendo pubblica la sua relazione con Umberto, ma Adelaide resterà ferma sulle sue posizioni. Nel frattempo, Flavia deciderà di seguire il consiglio di Achille Ravasi che suggerirà alla donna di vendicarsi del commendatore: la Brancia umilierà Umberto al Circolo, proprio nel luogo in cui l'uomo è da sempre molto conosciuto.

In seguito al gesto di Flavia, Riccardo non batterà ciglio per aiutare suo padre nella spiacevole situazione in cui si troverà. Il giovane Guarnieri si allontanerà definitivamente da suo padre o questo momento di difficoltà potrebbe farli riavvicinare? Lo vedremo ovviamente nelle prossime puntata de 'Il Paradiso delle Signore'.