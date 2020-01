La fortunata e intrigante soap opera 'Il Paradiso delle signore' daily, in onda sulla rete ammiraglia Rai dal lunedì al venerdì continua a fare compagnia al pubblico. Gli avvenimenti della prima settimana del prossimo mese, si preannunciano ricchi di colpi di scena. Dalle anticipazioni della puntata in programmazione il 3 febbraio, si evince che alle veneri del negozio più lussuoso del capoluogo lombardo si aggiungerà anche la giovane Angela Barbieri (Alessia Debandi). Achille (Roberto Alpi), invece, darà del filo da torcere ad Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi).

Nello specifico quest’ultimo perderà le staffe, quando vedrà la cognata Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) e il Ravasi sempre più vicini.

Il Paradiso delle signore, spoiler: Angela viene assunta al magazzino come venere

Nell’episodio che verrà trasmesso lunedì 3 febbraio a partire dalle ore 15:40, Marta e Vittorio, mentre ascolteranno la radio, apprenderanno che il debutto del Festival di Sanremo è imminente. Intanto, Marcello e Salvatore, dopo aver ottenuto un grande successo grazie al juke-box, crederanno che sia conveniente noleggiare anche un televisore per la caffetteria.

L’obiettivo del figlio di Agnese e del Barbieri, in poche parole, sarà quello di intrattenere i loro clienti. Nel frattempo, Angela, non appena finirà di lavorare al paradiso in modo momentaneo con la speranza di poter essere assunta, farà dei salti di gioia. La giovane Barbieri, infatti, dopo aver mostrato le sue capacità come commessa al direttore Conti e alla Calligaris, potrà finalmente unirsi alle altre veneri del famoso magazzino ma soltanto per due settimane.

Umberto su tutte le furie, Luciano preoccupato per la moglie Silvia

Successivamente Achille continuerà a fare la corte ad Adelaide: la vicinanza tra il Ravasi e la diabolica contessa farà sprofondare Umberto nello sconforto totale. La situazione sarà davvero complicata per il Guarnieri Senior, visto che, per la forte gelosia, non riuscirà a controllare la sua rabbia. Nel contempo Federico farà ritorno a casa, poiché verrà dimesso dall’ospedale.

Silvia, a differenza delle altre volte, non darà la solita calorosa accoglienza al figlio. In particolare, la signora Cattaneo avrà uno strano atteggiamento che non passerà di certo inosservato ai suoi cari. Luciano, oltre ad essere desolato per l’esito negativo del rischioso intervento chirurgico a cui si è sottoposto Federico, infatti, si preoccuperà abbastanza anche per la moglie. A questo punto il ragioniere Cattaneo si sfogherà con la sua vecchia fiamma Clelia, la quale lo conforterà nel migliore dei modi dandogli dei preziosi consigli.