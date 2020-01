Sono sempre più intriganti le avventure dello sceneggiato spagnolo Il Segreto. Le anticipazioni delle puntate che occuperanno l’emittente televisiva Antena 3 l’ultima settimana del mese di gennaio 2020, svelano che Raimundo Ulloa cadrà in una trappola. Quest’ultimo ancora alla disperata ricerca della moglie Francisca Montenegro, verrà rapito dal tenente Campuzano su richiesta di Eulalia Castro, ritornata in paese per farla pagare alla sua acerrima nemica. Matias Castaneda invece, dopo aver avuto la conferma che sua moglie Marcela Del Molino (mentre lui si trovava dietro le sbarre del carcere) ha intrapreso una tresca con Tomas De Los Visos, affronterà il diretto interessato.

Il Segreto trame iberiche: Raimundo finisce nelle grinfie di Campuzano

Negli episodi de Il Segreto che verranno trasmessi in Spagna da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio 2020, il sindaco ordinerà a Marta di attendere la risposta del tenente Grijalbo. Tomas farà presente alla madre di non voler licenziare Alicia. Subito dopo Francisca quando vedrà Isabel triste, le racconterà che dopo essere rimasta vedova ritrovò la felicità al fianco di Raimundo. Pablo oltre a ringraziare Urrutia per i suoi preziosi consigli, affermerà di essere convinto che suo padre lo stia evitando.

Carolina confesserà a Manuela di essere preoccupata per Pablo. Alicia cercherà di far ragionare Matias, dicendogli di aver tentato di salvare un matrimonio già appassito, e che sua moglie non si sia comportata come una santa durante la sua assenza. Campuzano comunicherà ad Eulalia di aver localizzato Raimundo, e di attendere le sue istruzioni per poter dare inizio alla sua vendetta contro Francisca.

Intanto quest’ultima si presenterà all'ostello dei Castaneda, ma purtroppo Matias e Marcela non le daranno nessuna notizia sul marito. Successivamente l’Ulloa mentre si troverà in un campo seguirà una pista, e arriverà in una tenuta in cui potrebbe trovarsi sua moglie: purtroppo agendo in tale maniera l’ex locandiere finirà nelle grinfie di Campuzano e dei suoi uomini.

Manuela ricoverata in ospedale, Matias e Tomas si scontrano

Isabel durante una visita con la sua futura nuora per parlare dei dettagli del matrimonio con suo figlio, coglierà l’occasione per informarsi sulla salute di donna Begona. Marta dopo aver trascorso del tempo in compagnia di Adolfo, gli dirà addio per non cedere alla tentazione. Matias non appena ripenserà a quando è uscito dalla prigione, chiederà apertamente a Marcela se Tomas è il suo amante. Allo stesso tempo Pablo dopo aver appreso che sua madre è viva, dirà ad Ignacio di volerla incontrare. Manuela verrà ricoverata in ospedale a causa di una ricaduta, facendo allarmare Encarnacion.

Damian avrà un incidente in fabbrica, poiché la sua mano rimarrà intrappolata in un macchinario. Adolfo e Marta si scambieranno un bacio appassionato, approfittando dell’assenza di Rosa. Matias non appena Marcela ammetterà di averlo tradito con Tomas, si presenterà a L’Avana per avere un confronto con il suo rivale in amore. Isabel dirà alla Montenegro di temere che Rosa, possa aver ereditato gli stessi disturbi mentali della madre donna Begona. Francisca consiglierà alla marchesa di servirsi della debolezza della sua futura nuora, per manipolarla a suo piacimento. Damian finirà in ospedale, invece Carolina e Marta crederanno che presto apparirà la madre di Pablo a Puente Viejo.

Mauricio visiterà Francisca, e oltre a dirle di volerla proteggere le ricorderà di essere ancora al suo servizio. Isabel dopo aver appreso che Tomas ha avuto uno scontro con Matias, ricorderà al figlio di rispettare il suo cognome.

Il Segreto: le proprietà di Francisca distrutte da un incendio

Campuzano dirà ad Eulalia che tutto sta procedendo secondo i piani, invece Tomas farà sapere ad Alicia di non aver ancora dimenticato la Del Molino. Il Godoy si accorgerà che le proprietà che appartenevano alla Montenegro sono state distrutte da un incendio. A questo punto il sindaco metterà al corrente la sua ex padrona di quanto accaduto, ma non potrà impedire ad Isabel di ascoltare le sue parole.

Mauricio scoprirà che le terre che sono state rase al suolo, sono state acquistate dalla marchesa De Los Visos per conto di Francisca. Intanto Marcela si preoccuperà poiché nessuno degli abitanti avrà notizie di Matias. Infine, Adolfo si presenterà al municipio e dirà a Marta di voler confessare la verità a Rosa, e annullare le loro imminenti nozze.