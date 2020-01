Lunedì 20 gennaio 2020 inizierà una nuova settimana di programmazione con Il Paradiso delle Signore 4. Le anticipazioni raccontano che Federico accetterà di sottoporsi all'operazione che potrebbe fargli recuperare l'uso delle gambe. Tuttavia, il ragazzo verrà informato dei pesanti rischi che l'intervento comporta. Silvia e Luciano saranno ovviamente pronti a sostenerlo.

Cosimo e Gabriella invece avranno un litigio piuttosto acceso. A difendere la donna sarà Agnese. Angela, invece, cercherà di rimediare e di trovare un modo per rendersi indipendente dopo essersi licenziata.

La Caffetteria potrebbe rappresentare una valida soluzione.

Il Paradiso delle Signore 4: la sofferenza di Marta

Nelle puntate della scorsa settimana della soap in onda su Rai 1 Il Paradiso delle signore 4, l'evento che ha catturato maggiormente l'interesse degli spettatori è stata la spiacevole vicenda di Marta che, purtroppo, ha perso il bambino che aspettava dopo aver salvato Carletto da un brutto incidente. Il marito Vittorio le è stato accanto e ha cercato, per come poteva, di consolarla. Affiancata e coccolata anche dalle sue colleghe Veneri, Marta Guarnieri è riuscita a tornare a lavorare al grande magazzino, in modo da potersi distrarre un po' e riprendere la vita di tutti i giorni.

Adelaide ha scoperto suo malgrado che tra Flavia e Umberto c'è una tresca. Ed è così che la contessa si è sentita presa in giro e soprattutto ferita nei suoi sentimenti. Adelaide non ha perso quindi tempo per organizzare la sua vendetta, mettendo in cattiva luce il banchiere e non permettendogli di mettere le mani sul patrimonio delle Brancia, il suo reale obiettivo. Le manipolazioni della furba Adelaide continueranno anche nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda lunedì 20 gennaio su Rai 1.

La decisione di Federico

Anche Flavia è stata delusa da Umberto, tanto da vuotare il sacco con Achille Ravasi: la donna gli ha rivelato che il Guarnieri ha una relazione con Adelaide. Marta e Riccardo sono venuti a conoscenza delle intenzioni del padre che, pur di appropriarsi del patrimonio delle Brancia, ha finto di innamorarsi di Flavia. Federico, rimasto su una sedia a rotelle dopo un incidente, è stato circondato dall'affetto della sua famiglia.

Silvia e Luciano non hanno perso la speranza e hanno contattato un luminare. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di lunedì 20/01, il ragazzo accetterà di sottoporsi all'operazione che potrebbe ridargli l'uso delle gambe.

Il Paradiso delle Signore 4 anticipazioni del 20 gennaio: Angela vuole lavorare

Lunedì 20 gennaio, vedremo tutto il personale del Grande Magazzino in fermento per l'Expo. Achille ha commissionato i capi, mentre Vittorio e Marta penseranno a come consegnare nella maniera ottimale le divise per le hostess.

Intanto, Federico comunica a Silvia e Luciano di aver deciso di operarsi. Il giovane vuole rischiare il tutto e per tutto pur di abbandonare la sedia a rotelle. Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 inoltre, Angela non si perderà d'animo e cercherà un nuovo lavoro. L'ansia è alle stelle e finirà per cogliere impreparati Cosimo e Gabriella. I due, dopo una consegna sbagliata, avranno uno scontro piuttosto acceso.

A quel punto, la giovane verrà difesa da Agnese.