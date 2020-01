Le trame di Una vita, in onda dal 13 al 17 gennaio in Spagna, annunciano importanti sviluppi. Nel dettaglio, Felipe Alvarez Hermoso si rifiuterà di rinunciare al caso di Marcia, ingiustamente arrestata per la morte di Ursula Dicenta. A tal proposito, Genoveva Salmeron rimarrà di sasso quando riceverà una lettera proprio da quest'ultima.

Una Vita: Felipe spia un incontro tra Genoveva e Velasco

Le anticipazioni di Una Vita focalizzate sulle puntate spagnole in onda dal 13 a 17 gennaio su La 1, rivelano che Genoveva darà a Velasco un nuovo incarico.

Durante l'incontro, l'avvocato dimostrerà un certo interesse per la donna, non sapendo di essere spiato da Felipe. A tal proposito, la vedova di Samuel chiederà a quest'ultimo di non difendere Marcia in tribunale. In carcere, la brasiliana scoprirà di avere un nuovo capo di accusa contro di lei dalle parole del commissario Mendez. Intanto, Emilio affronterà Julio dopo averlo visto cercare notizie sui Dominguez. Camino, invece, sarà molto preoccupata dopo essere stata vista in atteggiamenti complici con Maite da Liberto.

Dall'altro canto, Rosina chiederà a Felicia di aiutarla a trovare la chiave del laboratorio di pittura della nipote di Armando.

Una Vita anticipazioni: Camino e Ildefonso hanno un appuntamento

Il commissario Mendez confesserà a Felipe che la testimonianza è una lettera scritta con la calligrafia di Ursula. In seguito, l'Alvarez Hermoso si recherà in carcere, dove chiederà alla sua ex fidanzata se sa qualcosa del fazzoletto ritrovato.

Santiago, invece, minaccerà Genoveva, mentre Camino e Ildefonso avranno un nuovo appuntamento. Infine, Cesareo e Arantxa continueranno la loro relazione, se quest'ultima non rimanesse pietrificata dopo aver ascoltato una telefonata.

Una Vita spoiler: l'Alvarez Hermoso non rinuncia al caso di Marcia

Gli spoiler di Una Vita, in onda a gennaio in Spagna e tra un anno in Italia, rivelano che Santiago minaccerà Genoveva con una fune, tanto che quest'ultima intimorita chiederà aiuto a Velasco.

L'Alvarez Hermoso, invece, si rifiuterà di abbandonerà il caso di Marcia, che nel frattempo si avvierà verso il tribunale. Liberto, intanto, consiglierà a Maite di procedere con circospezione quando si incontra con Camino. Dall'altro canto, Rosina si introdurrà nel laboratorio della nipote di Armando, approfittando dell'appuntamento delle due donne con Felicia. Augustina e tutti i servi, invece, si recheranno in carcere per fare una visita alla brasiliana.

La Salmeron accusa alcuni malesseri

Il vedovo di Celia non riuscirà a convincere il commissario Mendez dell'innocenza di Marcia, mentre Genoveva accuserà alcuni malesseri legati al primo trimestre della gestazione. Inoltre, la Salmeron ordinerà l'omicidio di Javier Velasco. Rosina, invece, sarà in pensiero per Liberto, tanto da volerne sapere il motivo. Nel laboratorio di pittura, Camino e Maite avranno alcuni problemi a causa di Ildefonso.

Allo stesso tempo, Arantxa riceverà una chiamata da un uomo misterioso. Più tardi, la serva racconterà il suo segreto a Fabiana.

La lettera di Ursula, Casilda va a trovare la brasiliana in carcere

Marcia fornirà preziosi dettagli a Felipe. La brasiliana, infatti, racconterà che Genoveva è stata l'unica persona ad incontrare la vecchia istitutrice prima di perdere il fazzoletto. A tal proposito, la Salmeron riceverà una lettera da Ursula. Matie, invece, confesserà a Camino di voler vivere la loro storia alla luce del sole. Infine, Casilda scoprirà che la sua amica è stata portata in galera con l'accusa di aver ucciso la Dicenta, tanto da volerla andare a trovare in carcere.