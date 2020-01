Un posto al sole nei prossimi episodi darà ancora spazio alla crisi coniugale tra Filippo e Serena che avrà ulteriori sviluppi. Le trame delle puntate in onda dal 27 al 31 gennaio, rivelano che il Sartori sarà tormentato dalla gelosia nei confronti della consorte a causa della presenza di Leonardo. Intanto, Giulia cadrà completamente nella trappola di Marcello decidendo di aiutarlo ancora mentre Angela per risolvere la difficile situazione scolastica di sua figlia, deciderà di andare a parlare con la preside.

Infine, Roberto capirà che i problemi tra Marina e Fabrizio non sono solo di tipo sentimentale.

Un posto al sole, Filippo geloso di Serena

Le trame Un posto al sole dal 27 al 31 gennaio, rivelano che Marina e Fabrizio avranno diverse occasioni per incontrarsi di nuovo, ma mentre lei cercherà in Roberto un alleato, lui cercherà in ogni modo di riconquistarla. Nel frattempo, Filippo organizzerà una sorpresa per Serena ed Irene, ma purtroppo per lui, le cose non andranno come aveva sperato. Poco dopo, Raffaele temerà che Renato stia cadendo in depressione a causa dell'abbandona prima di Nadia e poi del suo amico Otello.

Le sensazioni del portinaio di Palazzo Palladini si riveleranno esatte? Intanto, Serena non sopporterà più di doversi giustificare in continuazione con Filippo, il quale sarà tormentato dalla gelosia nei suoi confronti e finirà per prendere una decisione che si rivelerà a dir poco disastrosa.

Più tardi, Angela si preoccuperà per sua madre Giulia, la quale verrà manipolata ancora di più da Marcello, il quale dopo aver ottenuto ciò che voleva, non avrà la minima intenzione di lasciare in pace l'ignara donna.

Leonardo approfitta della crisi tra Serena e Filippo

Roberto starà vicino a Marina come non aveva mai fatto e si renderà conto che i problemi con Fabrizio non sono solo di natura sentimentale, ma si stanno riversando anche nella sfera professionale e ciò potrebbe avere delle conseguenze non di poco conto. Nel frattempo, Giulia dopo essere caduta nella trappola di Marcello commetterà un altro errore decidendo di dargli nuovamente aiuto.

Più tardi, Leonardo cercherà di approfittarsi della crisi coniugale tra Serena e Filippo nonostante quest'ultimo sia convinto di poter riconquistare la consorte e rimettere in piedi il loro matrimonio. Nel frattempo, Patrizio, darà mostra di un lato del carattere poco conosciuto ed utilizzare qualsiasi mezzo pur di aiutare suo fratello Diego a trovare un nuovo lavoro.

Angela decide di parlare con la preside della scuola di Bianca

Angela sarà determinata a risolvere la brutta situazione che si è creata con la maestra di Bianca e per riuscirci deciderà di andare a parlare con la preside dell'istituto con la speranza che riesca a trovare la giusta soluzione. Nel frattempo, Giulia sarà sempre più coinvolta nella trappola tesagli da Marcello e per non sembrerà esserci una via d'uscita.

Più tardi, Patrizio farà di tutto affinché suo fratello Diego prenda il posto di Samuel e per riuscirci tratterà male quest'ultimo con la speranza che lasci il lavoro. Tuttavia, molto presto, qualcuno si accorgerà del suo comportamento sleale.

Intanto, Leonardo farà una proposta inaspettata a Serena, la quale vacillerà non poco e rischierà di mettere a repentaglio la serenità di Irene. Più tardi Angela verrà a sapere da Franco e Bianca di un episodio accaduto fuori scuola e che avrà delle conseguenze impreviste. Infine Samuel verrà inaspettatamente ingaggiato per un concerto al quale Arianna vorrà assistere, ma una sorpresa manderà a monte i suoi piani.